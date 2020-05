Fabio Fazio, grossa novità in arrivo: condurrà uno storico programma

Ultimo anno in Rai per Fabio Fazio, in arrivo una grossa novità per lui: il presentatore condurrà uno storico programma della rete pubblica

Fabio Fazio è uno dei conduttori televisivi più famosi e di maggior successo in Italia. L’uomo ha condotto ben quattro edizioni del Festival di Sanremo ed ha portato al successo un programma come “Che tempo che fa“, in onda dal 2003 prima su Rai 3 e poi su Rai 1 e su Rai 2. Durante questi anni, Fazio ha intervistato attori, cantanti, politici e sportivi importanti a livello internazionale. La sua trasmissione è sempre seguita da tantissimi spettatori e raggiunge sempre ascolti molto alti. Questo, però, sarà il suo ultimo anno in Rai, a meno che non arrivi nei prossimi mesi il rinnovo contrattuale. Per il suo ultimo anno, i vertici della rete pubblica hanno in serbo una grossa novità per lui. Di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando.

Fabio Fazio, novità in arrivo: condurrà uno storico programma

Fazio esordì nel programma Pronto Raffaella grazie a Gianni Boncompagni. Il conduttore ed imitatore si mise in luce, tanto da ottenere l’ingresso nel cast di Loretta Goggi Quiz e soprattutto come conduttore in programmi per giovani come Jeans. Il vero successo però arriva nel 1993, quando scrive e conduce su Rai 3 il varietà domenicale Quelli che il calcio, incassando 1,3 miliardi di lire. La trasmissione lo consacra al grande pubblico, mettendo in risalto per la prima volta le sue doti di conduttore, spalla e imitatore. Nel 1998 il programma venne promosso su Rai 2, diventando uno dei programmi di punta della rete. La conduzione di Fazio proseguirà fino alla stagione 2000/2001, quando lascerà la Rai per la neonata LA7 e sarà sostituito da Simona Ventura.

Per il suo ultimo anno in Rai, i vertici della rete pubblica hanno in mente per lui un ritorno al passato. Come riportato da Tv Blog, infatti, pare che Fazio possa traslocare da Rai Due a Rai Tre insieme a Che tempo che fa e soprattutto tornare a condurre Quelli che il calcio.