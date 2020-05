Amici Speciali, Gaia Gozzi: spunta il nome del fidanzato della cantante, vincitrice dell’ultima edizione del talent, ecco chi è.

Lei è stata una delle protagoniste assolute di Amici Speciali, la nuova versione del talent show di Maria De Filippi. Parliamo di Gaia Gozzi, che è stata proprio la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Insieme ad altri 11 ex allievi dello show, Gaia è tornata nello studio che l’ha resa famosa, dando vita a uno spettacolo davvero unico. E, durante le puntata di Amici Speciali, si è più volte parlato della particolare simpatia tra Gaia e Alberto Urso. O meglio, quella che Alberto prova per Gaia! Pare infatti che il bel tenero sia particolarmente interessato alla cantante, ma la De Filippi ha più volte dichiarato che tra i due c’è solo amicizia. Non solo, nel corso dell’ultima puntata dello show, la conduttrice ha rivelato che uno dei due è fidanzato, senza però fare alcun nome. Ebbene, stando a una indiscrezione lanciata da Il Vicolo delle News, si tratta proprio della bella Gaia. E sapete chi è il misterioso fidanzato della cantante? Il Vicolo della News ha svelato anche quello. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Amici Speciali, sapete chi è il fidanzato di Gaia Gozzi? Ecco le foto

Nell’ultima puntata di Amici Speciali, Maria De Filippi ha smentito nuovamente il feeling tra Alberto Urso e Gaia Gozzi, aggiungendo che, in studio quella sera, era presente una persona molto vicina a uno dei due. Uno dei due, quindi, è impegnato, ma la padrona di casa non ha lasciato trapelare di più. Gli occhi attenti del web, però, hanno scoperto qualcosa. Il Vicolo delle News ha individuato colui che potrebbe essere la famosa ‘persona vicina’ presente in studio. E sarebbe proprio Gaia la persona interessata. Si tratta di Daniele Dezi, musicista e produttore musicale. Pare che quest’ultimo fosse presente in studio proprio nella scorsa puntata del talent, per supportare quella che potrebbe essere la sua compagna. Ecco uno degli ultimi scatti postati dal musicista sul suo profilo social, dove, tra i commenti, ne appare anche una di Gaia:

E anche negli ultimi post pubblicati da Gaia sono apparsi vari commenti di Daniele. Eccone uno:

Insomma, per ora è solo una indiscrezione, ma sarà davvero Daniele il fidanzato della bellissima e talentuosa Gaia? Non ci resta che attendere conferme o smentite dai diretti interessati! Nel frattempo, Amici Speciali continua: manca l’ultima puntata, il gran finale! Chi tra Irama, Michele Bravi, Stash e Alessio Gaudino salirà sul gradino più alto del podio? Appuntamento a venerdì prossimo, su Canale 5! Voi per chi fate il tifo?