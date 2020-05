Cristina Buccino, insieme a sua sorella, sarà una delle concorrenti del GF VIP 5? Finalmente la modella calabrese ha rotto il silenzio, tutta la verità.

Manca sempre meno al Grande Fratello Vip 5, lo sappiamo. È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini e tutto il suo incredibile staff, in questo ultimo periodo, è al lavoro per regalare un’imperdibile ed emozionante edizione del famoso reality di Canale 5. Così come l’edizione scorsa, anche per quella che partirà a settembre, il direttore di Chi ha intenzione di regalare una squadra di concorrenti davvero unica. Ecco. A proposito di questo, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di una clamorosa segnalazione che voleva come probabili concorrenti Cristina Buccino, in compagnia di sua sorella, e Michela Quattrociocche. Ecco, ma è realmente così? Pochissime ore fa, vi abbiamo parlato della smentita della giovanissima attrice romana. Che, tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha informato i suoi sostenitore di non essere affatto in procinto di partecipare alcun tipo di reality televisivo. Ma la modella calabrese, invece? Anche lei, in una recentissima intervista a Super Guida Tv, ha raccontato tutta la verità in merito.

Grande Fratello Vip, Cristina Buccino nel cast? La verità

È una delle modelle più amate ed apprezzate, Cristina Buccino. Data la sua smisurata bellezza, simpatia e bravura, l’ex compagna del figlio di Gigi D’Alessio decanta di un successo davvero assoluto. Per questo motivo, la voce che la voleva nel cast del Grande Fratello Vip 5, diciamoci la verità, non ci è sembrata affatto strana. Ecco, ma è davvero così? La giovanissima e calabrese, dopo l’esperienza in Honduras con L’Isola dei Famosi, è pronta ad approdare ad un altro su Canale 5? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. In una sua recentissima intervista per Super Guida Tv, la Buccino, infatti, ha rotto completamente il silenzio. Ed ha raccontato tutta la verità in merito a questa clamorosa indiscrezione. Ecco le sue parole.

Insomma, Cristina Buccino parteciperà o non parteciperà al Grande Fratello Vip 5? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. In una sua recente intervista a Super Guida Tv ha raccontato tutta la verità. ‘Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager’, ha iniziato a dire la modella calabrese. Non nascondendo affatto che, già in diverse occasioni, è stato fatto il suo nome. Ma che lei, al momento, è impegnata con la sua nuova azienda. ‘La verità è che sono molto concentrata sulla mia nuova azienda alla quale vorrei dare la priorità assoluta’, ha concluso. Insomma, sembrerebbe proprio che, fino a questo momento, non sia arrivata nessuna proposta ufficiale alla bellissima Buccino. A voi, però, piacerebbe vederla al Grande Fratello?