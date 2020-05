Nel suo nuovo libro, Giulia Salemi ha raccontato di quando, da ragazzina, un ragazzo che frequentava le mise le mani addosso: il dramma a Vieni da Me.

Il successo di Giulia Salemi, lo sappiamo, è davvero smisurato. Apprezzata ed affermatissima web influencer, la modella italo persiana ha continuato a cavalcare l’onda del successo soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In effetti, da quando è ultimata la sua ultima esperienza televisiva, l’ex compagna di Francesco Monte ha continuato a riscuotere un seguito davvero clamoroso. E lo otterrà sempre di più, soprattutto che, pochissime settimane fa, è uscito il suo primo libro. Ebbene si. Dopo Giulia De Lellis, Valentina Vignali e Valentina Dallari, anche Giulia Salemi ha scritto un libro. ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’, questo il suo titolo, è un romanzo che ripercorre i momenti salienti di vita della giovanissima Salemi. A partire, quindi, dalle sue ‘sfighe’ in amore, gli incontri e sconti, ma non solo. In un suo recente intervento a Vieni da Me, l’influencer, infatti, ha raccontato di un vero e proprio dramma di cui ne parla anche nel suo libro. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia Salemi, il dramma segreto raccontato a Vieni da Me: l’ha svelato solo adesso

Per l’ultima puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo ha pensato meno di invitare, ovviamente tramite collegamento video, degli ospiti davvero speciali. Tra i tanti, c’è stata anche Giulia Salemi. Che, con la sua bellezza, solarità e simpatia, ha regalato dei momenti davvero unici. Ma non solo. Come dicevamo precedentemente, da pochissime settimane, è uscito il suo libro ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. E, per questo motivo, non ha potuto fare a meno di parlare di questo ed, ovviamente, presentarlo al suo pubblico. Come raccontato dalla diretta interessata, il romanzo parla davvero di tutto. ‘Racconto anche tutte le mie ‘sfighe’, in chiave assolutamente ironica. Racconto anche tutti miei casi umani, i miei incontri d’amore e gli scontri’, ha iniziato a dire Giulia Salemi. Fino a raccontare, su richiesta di Caterina Balivo, di un dramma davvero segreto. ‘Ho deciso di parlare di cose che, probabilmente, nel passato non mi sentivo ancora pronta di fare’, ha continuato a raccontare l’influencer. Ma vediamo tutti i dettagli.

‘Racconti anche di quando hai preso schiaffi da un uomo, Giulia’, ha iniziato a dire Caterina Balivo a Giulia Salemi durante l’ultima puntata di Vieni da Me. Immediata è stata la reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. ‘Si, parlo di questo ragazzo che mi mise la mani addosso. Io mi vergognavo, poi ho capito che non dovevo vergognarmi’, ha continuato a dire l’ex compagna di Francesco Monte. Lanciando, così, un chiaro messaggio a tutte le donne: ‘Si parte da uno schiaffo, poi la cosa può degenerare’.