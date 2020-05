Lidia Vella conferma la storia con Sammy Hassan: quanto è durata e perché é finita, ecco tutti i dettagli svelati dall’ex gieffina in merito alla frequentazione con il corteggiatore di Giovanna Abate.

Sammy Hassan è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il corteggiatore è molto amato dal pubblico, ma soprattutto piace tanto alla tronista Giovanna Abate, che a breve farà la sua scelta. L’altro pretendente è ‘l’alchimista’ Davide Basolo, altro protagonista super chicchierato e apprezzato dai fan del programma. Intanto, però, a pochi giorni dalla scelta, sono venute fuori alcune notizie sul passato di Sammy. L’influencer Deianira Marzano aveva lanciato un’indiscrezione secondo cui Hassan era stato fino a pochi mesi fa con l’ex gieffina Lidia Vella. Intervenuta nel programma radiofonico ‘Non succederà più’ di Giada De Miceli, Lidia ha confermato la frequentazione con Sammy, svelando numerosi dettagli sui tempi e sul perché si sia interrotta: ecco le sue parole.

Lidia Vella conferma la storia con Sammy Hassan: quando e perché è finita, ecco tutti i dettagli svelati dall’ex gieffina

Lidia Vella e Sammy Hassan sono stati insieme, ora è davvero confermato. Ma la loro è stata una brevissima frequentazione, come sottolineato dall’ex gieffina ai microfoni di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico in onda su Radio Radio. L’ex gieffina, oggi amatissima influencer sui social, ha dichiarato che la storia con Sammy si riduce a circa tre uscite avvenute tra settembre e ottobre 2019. Perché è finita? E’ lei stessa a spiegarlo: “Dopo la terza uscita mi ha detto che la sua ex aveva saputo di noi e aveva fatto un casino, perciò ho preferito chiudere. Lui mi ha cercata nei giorni successivi, ma io ho alzato un muro”, ha detto Lidia. Alla base della rottura, dunque, la presenza della ex nella vita di Sammy, che è anche uno dei dubbi di Giovanna Abate in vista della scelta. La Vella ha anche raccontato di aver più volte rivisto Sammy a Milano, visto che hanno numerosi amici in comune, ma che lui non la saluta più e non le ha mai rivolto la parola.

Lidia ha infine sottolineato di non aver mai incolpato l’ex moglie di Sammy per questa situazione: “E’ lui che ha iniziato a frequentarmi pur sapendo che la storia con l’ex non era del tutto conclusa”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello.