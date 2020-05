Paolo Ciavarro e Clizia, inaspettata rivelazione: i due ex gieffini alloggiano in due case diverse in Sicilia, ecco il motivo di questa particolare decisione della Incorvaia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno facendo sognare il pubblico con la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e proprio lì è nata la loro storia, tra baci e romanticismo, per la gioia dei fan del programma. Poi l’uscita improvvisa di Clizia, squalificata dal gioco, li ha tenuti lontani per circa tre mesi, visto che quando Paolo è tornato a casa l’Italia era bloccata dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. La lontananza è stata davvero dura per i due ex gieffini, che non vedevano l’ora di potersi finalmente vivere e conoscere meglio senza le telecamere. Qualche settimana fa, poi, Paolo è volato in Sicilia per motivi di lavoro e, dopo due settimane di quarantena preventiva, ha potuto riabbracciare Clizia. L’incontro, con tanto di romantica cena in riva al mare è stato filmato dalle telecamere di ‘Live – Non è la D’Urso’, anche se i due si erano già visti il giorno precedente. Ad oggi Paolo è ancora in Sicilia, ma Clizia ha fatto una rivelazione inaspettata ai microfoni di ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada Miceli su Radio Radio: ecco cosa ha detto l’ex gieffina.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l’inaspettata rivelazione: sono in due case diverse, ecco le parole dell’influencer

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno finalmente avuto la possibilità di rivedersi dopo tre mesi di lontananza dovuti all’emergenza Coronavirus. Clizia è rimasta in Sicilia per tutta la quarantena, mentre Paolo dopo l’uscita dalla casa è rimasto bloccato a Roma. Ora i due si sono finalmente ricongiunti e stanno trascorrendo alcuni giorni da sogno in Sicilia, tra panorami mozzafiato, cene romantiche e simpatici siparietti di coppia. Poco fa però l’ex moglie di Francesco Sarcina ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico ‘Non succederà più‘, condotto da Giada De Miceli su Radio Radio. In questa occasione Clizia ha raccontato che lei e Paolo non vivono sotto lo stesso tetto. Lui si trova in uno degli appartamenti del padre della Incorvaia. Una rivelazione davvero inaspettata per i fan della coppia, che li immaginavano insieme nella stessa casa. Il motivo di questa decisione è che Clizia non ha ancora presentato Paolo a sua figlia di 4 anni, visto che la loro relazione, seppur proceda a gonfie vele, è ancora alle battute iniziali.

“Mi dedico un po’ a Paolo e un po’ a mia figlia”, ha dichiarato Clizia, aggiungendo che i suoi genitori hanno conosciuto i ‘consuoceri’ tramite videochiamata e che vanno molto d’accordo.