Romina Power, spunta l’incredibile foto del suo passato insieme alla mamma: com’era a sedici anni la cantante ex moglie di Al Bano Carrisi

Romina Power è certamente uno dei volti cardine del mondo della Musica Italiana, per anni associata al volto dell’ex marito Al Bano Carrisi, Romina Power è stata anche una grandissima solista e un’attrice conosciuta in tutto il mondo. Certamente è un volto molto amato dagli italiani, che hanno in lei e nella storia d’amore con Al Bano, una vera favola. Attualmente i due nonostante non siano più sposati, trascorrono molto tempo insieme e hanno ancora un bellissimo rapporto non solo professionale, ma anche personale. I due sono spesso impegnati in tournee mondiali, per far conoscere e portare la loro musica in giro. Inutile dirvi che sono milioni i fan della coppia che aspettano ancora incollati davanti il televisore aspettando un loro duetto o una loro ospitata. Quest’anno sono stati ospiti fissi di Amici di Maria De Filippi, prestandosi non solo per cantare le loro canzoni più famose, ma anche per dare man forte alla padrona di casa negli scherzi settimanali ai danni del povero Rudy Zerbi.

Romina Power, spunta la foto del passato: com’era a sedici anni

La Power è certamente una grandissima artista, con una voce davvero stupenda, ma la sua bellezza non è da meno. Adesso è una donna matura e raffinata, ma in giovane età era probabilmente considerata una delle donne più belle della sua epoca. Occhi cerulei e capelli colo miele, una bellezza da togliere il fiato, le sue foto continuano a far sognare i fan che in lei hanno visto e vedono ancora una bellezza straordinaria. Anche le figlie hanno ereditato la bellezza della madre e come lei sono davvero splendide! Poche ore fa la donna ha pubblicato uno scatto sul suo Acount Instagram Ufficiale, davvero inedito, dove appare in compagnia della madre quando era ancora una ragazzina. Dallo scatto di può ben capire che la bellezza l’a ereditata sicuramente dalla madre, che come lei ha dei lineamenti davvero molto particolari. Una donna distinta, capelli corti e vaporosi, occhi azzurrissimi, zigomi alti e labbra carnose.

Romina postando la foto ha fatto sapere che lo scatto risale al 1967 circa, quindi lei aveva all’incirca 16 anni essendo nata nel 1951. Che dire la bellezza delle due donne è davvero disarmante e vista la mamma non ci stupisce che la figlia sia diventata così bella negli anni e come lei anche le sue figlie.