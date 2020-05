Simona Ventura in un’intervista per Novella 2000 rivela che presto sposerà Giovanni Terzi: le parole della conduttrice sciolgono il cuore.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Le sue prime apparizioni in tv risalgono alla metà degli anni ’80 ed in poco tempo conquistò tutti, fino ad affermarsi nel piccolo schermo. Nel ’98 ha sposato l’ex calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Divorziarono nel 2008 e la conduttrice iniziò, due anni dopo, una relazione con Gerò Carraro. Dopo la separazione dal figlio di Nicola, marito della Venier, ha intrapreso una love story con Giovanni Terzi, uomo di cui si è subito innamorata e che oggi è pronta a sposare. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la Ventura ha confessato tutto sulla sua storia con il giornalista!

Simona Ventura, il progetto di vita con Giovanni Terzi: “Ho bisogno di lui”

Simona Ventura in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha confessato che lei e Giovanni Terzi, suo compagno da anni, sono pronti a fare il grande passo. “Giovanni ed io ci sposeremo. Da dicembre in poi ogni momento sarà quello giusto” sono le parole della conduttrice televisiva, innamorata del suo uomo. “Noi siamo uno. La nostra è una famiglia. Questa quarantena credo sia stata un po’ la cartina di tornasole dei rapporti, delle relazioni. Mi sa che molti avvocati divorzisti si stanno fregando le mani aspettando nuovi clienti…ma con noi resteranno delusi e non solo perché non siamo ancora formalmente sposati. In questo periodo abbiamo scoperto delle cose che ci hanno unito ancora di più”. Le parole di Simona sono davvero magnifiche: la quarantena ha rafforzato il loro rapporto e gli ha dato modo di capire a fondo che sono fatti l’uno per l’altra. Ha continuato spiegando che lui è un uomo che le regala molta tranquillità e forza: il loro amore è davvero speciale e presto sarà coronato con il matrimonio! “Ho bisogno di Giovanni perché è una persona molto protettiva e molto tranquilla. Ci diamo forza a vicenda” ha concluso.