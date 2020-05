Uomini e Donne, il tronista ha abbandonato il programma: l’indizio sui social parla chiaro. Ecco cosa sta succedendo.

Uomini e Donne sta per chiudere la stagione: manca davvero poco alla chiusura di un anno particolare. Gli ultimi mesi l’emergenza Coronavirus ha colpito la vita degli italiani ed il palinsesto televisivo italiano: Uomini e Donne dopo uno stop, è tornato con un format diverso. Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno conosciuto online dei corteggiatori, in particolare Sirius e l’Alchimista, per poi tornare in studio con loro ed i ‘vecchi’ pretendenti: la scelta è ormai vicina, chi sceglieranno le due protagoniste di quest’ultimo mese del programma? Ma prima che il Coronavirus entrasse nelle nostre vite, sulle sedie rosse, oltre a Giovanna, c’erano anche Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Cosa succederà ora che il programma termina per l’estate? Ecco cosa ha pubblicato il giovane sui social.

Uomini e donne, il tronista dice ‘addio’: il ritorno sui social

Con l’emergenza Coronavirus, Uomini e Donne ha dovuto interrompere la sua messa in onda lasciando in stand by così i troni di Daniele, Carlo, Giovanna e Sara. Mentre la giovane romana dai lunghi capelli neri è protagonista, insieme a Gemma, della ripresa dello show di Maria De Filippi, che fine hanno fatto gli altri? Su Carlo e Sara non si hanno particolari informazioni, sull’ex gieffino invece è spuntato un indizio che parla chiaro! Il giovane imprenditore veronese è tornato su Instagram: questo gesto fa chiaramente capire che ha abbandonato il trono. Tra le regole di Uomini e Donne c’è quella di disattivare gli account social durante tutto il percorso sul trono e con un post Daniele ha annunciato il suo ritorno. “Back in the jungle” infatti scrive: la frase in inglese significa “Il ritorno nella giungla”. Questo gesto la dice lunga sul suo trono.