Vanessa Incontrada, il toccante messaggio per Claudio Bisio: ‘Saremo sempre una sola cosa’, le parole dell’attrice che non ti aspetteresti

Di origini spagnole, col sangue caliente, Vanessa Incontrada è certamente uno dei volti più amati dagli italiani. Attrice televisiva, di teatro, di cinema, comica, cantante, ballerina, la Incontrada è certamente un’artista a 360 gradi. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista sul piccolo schermo alle prese con varie serie tv di successo e da stasera in prima serata su Rai Uno torna un grande successo degli scorsi anni, ‘Non dirlo al mio capo’, coprotagonista insieme a Lino Guanciale. L’attrice nella serie interpreta l’aspirante praticante Lisa, nello studio di un noto avvocato Napoletano Enrico Vinci. L’uomo si dimostra essere molto esigente e la donna per tenersi il lavoro decide di nascondere all’uomo vari dettagli sulla sua vita, tra cui i suoi due figli. Nel frattempo però l’attrice ieri sera è stata impegnata con uno spettacolo davvero singola con un collega con cui ha condiviso moltissimi anni di carriera, Claudio Bisio.

Ieri sera Claudio Bisio era in collegamento da Milano dal palco dello Zelig Cabaret, mentre invece Vanessa Incontrada era in collegamento da Follonica. Alle 18.00 hanno dato il via ad una lunga maratona di beneficenza ‘Zelig Covid Edition’. Dopo la presentazione iniziale delle 18.00 sono stati trasmessi i primi contributi video dei tanti artisti che hanno aderito. La diretta streaming è stata trasmessa su www.natlive.it e sulla pagina ufficiale Facebook di Zelig. Moltissimi sono stati gli ospiti della serata, e moltissimi anche i volti che sul palco di Zelig hanno fatto la storia, diventando poi famosi in tutto il mondo. Grande emozione non solo per gli artisti, ma anche per i conduttori, che dopo tanti anni si sono finalmente riuniti. Stiamo parlando della coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che negli anni sono statti una cosa sola sul palco del teatro. La donna emozionatissima per questa serata insieme, ha voluto dedicare delle dolcissime parole all’amico: “Ieri sera è stata una serata che non ci dimenticheremo mai, ne io, ne Claudio, ne tutti i comici che sono stati con noi. Ci siamo ricordati quello che abbiamo condiviso per tanti anni insieme e forse anche la paura e le emozioni di quei momenti indimenticabili fatti di improvvisazione…

Invece ieri tutti noi abbiamo scoperto che ne il tempo e ne la lontananza a rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: L’ amore. Grazie a tutti i comici, grazie a tutti coloro che erano ieri sera dietro le quinte a far si che questo evento si potesse realizzare, grazie al pubblico che ci ha seguito e che si è commosso nel rivederci insieme. Grazie al mio Claudio siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti”. La serata ha avuto un grandissimo successo e noi non potremmo che esserne più felici!