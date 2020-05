Gli uomini hanno sempre più voglia di fare l’amore rispetto alle donne. È vero o sono solo dicerie?

Si tratta di un detto nato da un marito particolarmente esigente. O è la verità? Gli uomini vogliono fare l’amore molto più spesso delle donne oppure no? Secondo recenti studi di psicologia pare che questa modo di dire, che spesso abbiamo considerato un mero cliché abbia invece un fondo di verità solidamente ancorato alla scienza. Secondo quanto riporta Grazia.it, dopo aver sentito gli esperti del settore, sessuologi e psicologi, l’uomo ha nettamente più voglia di fare l’amore rispetto ad una donna classica (a meno che voi non siate Samantha Jones) ed è una questione legata proprio alla nostra biologia.

Uomini e sesso: la voglia dipende dal testosterone

La prima spiegazione sul perché l’uomo ha sempre più voglia di fare l’amore rispetto a una donna è legata ad una questione ormonale. Se per le donne infatti la libido e il desiderio segue l’andamento del ciclo mestruale, per l’uomo non è così. La quantità di testosterone è praticamente sempre la stessa e così anche la voglia di tuffarsi sotto le lenzuola.

Alle donne serve l’emotività

Altro elemento da tenere in considerazione è che per l’uomo il desiderio di fare l’amore è molto più fisico che non mentale, almeno nella maggior parte dei casi. Così può capitare che l’eccitazione arrivi dal nulla in un uomo, mentre nella donna è importante che ci sia una parte più emotiva e che il compagno la trasporti nel mondo della voglia. Se si ha un partner che è solo interessato all’atto in sé sarà difficile che la donna abbia anche solo la voglia di iniziare il sesso.

Scarso desiderio? Occhio allo stress

In ultimo c’è una cosa da considerare che però potrebbe sconvolgere le menti degli uomini più standard. Una donna al giorno d’oggi è sottoposta a molto più stress di quanto non lo sia un uomo. Deve ricoprire spesso più ruoli: efficiente al lavoro, madre straordinaria, figlia al top, ottima donna di casa, grande cuoca…

All’uomo tutto questo viene richiesto in modo nettamente inferiore e quindi la condizione di stress in cui si trova la donna è molto più elevata di quella di un uomo. Così, il desiderio sessuale, spesso, passa in secondo piano.