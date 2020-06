Ecco la programmazione Rai del 2 giugno 2020: per la Festa della Repubblica tanti programmi dedicati.

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica Italiana ed è una giornata celebrativa nel nostro paese. A Roma avviene la celebrazione principale con la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria dal Presidente della Repubblica e con una parata militare. Quest’anno, il 2 giugno si spoglia delle consuete manifestazioni e dà spazio ad una festa per la solidarietà: per via dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese, non si terrà la solita parata militare. Il presidente Mattarella depositerà una corona di alloro avanti la Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. L’evento clou a Roma sarà la parata aerea delle Frecce tricolori. Cosa andrà invece in onda sul piccolo schermo? Ecco la programmazione televisiva del 2 giugno.

Festa della Repubblica, programmazione Rai: ecco cosa andrà in onda il 2 giugno

I festeggiamenti per la Repubblica iniziano il 1 giugno: dalle ore 18.45 su Rai 1 e Rai Radio 3 andrà in onda il Concerto della Festa della Repubblica presentata dal Quirinale. Il concerto è dedicato alle vittime del Coronavirus e sarà diretto dal maestro Davide Gatti. Il 2 giugno 2020 il presidente Mattarella deporrà la corona di alloro sull’Altare della Patria e sarà ripreso dalle telecamere: andrà in onda al TG1 delle ore 9 seguito subito dal volo delle Frecce tricolore nel cielo della capitale. Andrà in onda in diretta, su Rai1, la visita del Presidente della Repubblica a Codogno, il luogo più colpito dal Coronavirus. Alle 15.50, sempre su Rai1, andrà in onda in diretta Speciale Camera “2 Giugno”. Alle 20.35, subito dopo il Tg1, il tenore Vittorio Grigolo canterà l’Inno italiano in una emozionante esibizione dall’Arena di Verona. In prima serata per i telespettatori ci sarà lo show solidale Non mollare mai condotto da Alex Zanardi che racconterà l’Italia che resiste con storie di forza e di sport. Alle 10.30, su Rai Scuola, canale di Rai Cultura, andrà in onda Speciale Scuola 2020. I Fatti Vostri su Rai 2 alle 11 celebrerà la Festa della Repubblica, come farà Quante storie su Rai 3 alle 12:45. Sempre su Rai3, alle 13.15 (e in replica alle 20.30 su Rai Storia), andrà in onda una puntata speciale di Passato e presente, dal titolo 1946, la nascita della Repubblica. Alle 19.10 su Rai Storia andrà in onda il documentario di Enrico Salvatori “2 Giugno ‘46: il giorno che divenne festa”. Gli appuntamenti dedicati si chiuderanno a mezzanotte, con una puntata speciale di “Porta a Porta” interamente dedicata a questo giorno importante per l’Italia. Su Rai 5 alle 13.45 andrà in onda Wild Italy, un documentario che descrive l’impatto sull’ambiente dei cinghiali che abitano nella nostra penisola.