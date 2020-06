Adriana Volpe conduttrice su Tv8 al posto di Cristina Parodi: cos’è successo, ecco le parole dell’ex presentatrice di Verissimo che svela tutta la verità.

Adriana Volpe è stata una delle maggiori protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice Rai ha conquistato il pubblico del reality di Canale 5 con la sua spontaneità e la sua eleganza. Il suo percorso purtroppo è finito in anticipo a causa della morte di suo suocero, Ernesto Parli, colpito dal Coronavirus. Nonostante la sua uscita improvvisa dalla casa, la Volpe è stata una grande protagonista del programma e presto tornerà in tv come conduttrice. Ad attenderla, infatti, c’è un nuovo show che andrà in onda su Tv8. Si tratta di un programma quotidiano che terrà compagnia al pubblico ogni mattina. Accanto ad Adriana ci sarà Alessio Viola. Per lo stesso show era stata inizialmente scelta Cristina Parodi, la quale aveva anche confermato di essere stata contattata. Cos’è successo allora? Perché Adriana Volpe ha preso il suo posto? E’ la stessa Parodi a svelare tutto in un’intervista a BubinoBlog: ecco le sue parole.

Adriana Volpe condurrà uno show su Tv8 al posto di Cristina Parodi: ecco le parole di quest’ultima, cos’è successo

Cristina Parodi ha rilasciato un’intervista a BubinoBlog, nella quale ha parlato della terribile esperienza vissuta dalla città in cui vive, Bergamo, che è stata la più colpita dall’emergenza Coronavirus. La Parodi ha anche parlato del suo lavoro, spiegando perché non sarà più lei la conduttrice del nuovo show di Tv8, per il quale ora è stata scelta Adriana Volpe. Cristina era stata contattata per questo programma, come lei stessa ha confermato, ma poi ha deciso di rifiutare: “Questo è uno dei pochi progetti importanti che nascono adesso, l’ho valutato con attenzione perché so che la rete ci punta molto”, ha spiegato la Parodi, “alla fine però ho detto di no, principalmente perché quel tipo di esperienza televisiva quotidiana è estremamente faticosa”. Cristina Parodi, dunque, ha rifiutato la proposta di Tv8 perché il nuovo show durerà circa 4 ore al giorno e dovrà spaziare dalla cronaca all’intrattenimento. Un tipo di impegno che la sorella di Benedetta Parodi non vuole prendere in questo momento.

Al posto della Parodi, dunque, troveremo Adriana Volpe, che torna al timone di un programma dopo una lunga pausa. L’ex gieffina non vede l’ora di tornare in pista. E voi siete contenti di ritrovarla in tv?