Bianca Guaccero, splendida notizia per i fan di Detto Fatto: l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa, ecco di cosa si tratta.

Un’estate particolare, quella che sta per iniziare, per i palinsesti dei nostri canali tv. Dopo la brusca interruzione di marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, molte trasmissioni sono tornate in onda. E, per recuperare i giorni di assenza, alcune di esse sono state prolungate oltre il previsto. È accaduto a Uomini e Donne, come a Domenica In. Ed è quello che accadrà anche a Detto Fatto, il seguitissimo programma pomeridiano di Rai Due. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice Bianca Guaccero, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Una splendida notizia per i fan della trasmissione dedicata ai tutorial, che proseguirà ancora per molto. Curiosi di scoprire quando andrà in vacanza? Ve lo sveliamo subito!

Bianca Guaccero, splendida notizia: Detto Fatto andrà avanti fino al 3 Luglio

Ottime notizie per i fan di Detto Fatto. La trasmissione di Rai Due andrà in onda ancora per molti giorni! A rivelarlo è stata la conduttrice Bianca Guaccero, sul suo profilo di Instagram. La bellissima pugliese infatti ha dato il benvenuto al mese di Giugno, annunciando ai fan che Detto Fatto andrà avanti fino al 3 Luglio! Proprio così, tantissime nuove puntate della trasmissione ci faranno compagnia ancora per un mese. E la notizia ha fatto impazzire i fan del programma, che hanno invaso di likes e commenti il post della Guaccero. Eccolo per voi:

Una meravigliosa notizia per i fan, che seguono con affetto la trasmissione di Rai Due. E voi, seguirete le nuove puntate di Detto Fatto? Pronti per essere trasmessi tanti nuovi tutorial su moda, cucina, arredamento, economia domestica fitness e tanto altro. L’appuntamento è tutti i giorni alle ore 14! Non perdetevelo!