Chi è Daniele Dezi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata del produttore musicale meglio conosciuto al pubblico come Orang3

Il mondo della musica è decisamente variopinto e sono moltissimi i produttori di cui magari osanniamo la musica, senza però conoscerne il volto. Quante volte ci sarà capitato di sentire una canzone o un remix per radio e il sound ci ha fatto impazzire, però poi non ne conoscevamo l’autore o il producer. Questo sicuramente è il caso anche di Daniele Devi, meglio conosciuto a tutti sotto il nome d’arte Orang3. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosissimi artisti che in Italia hanno avuto un incredibile successo. Ma Daniele non è solamente un produttore, è anche un grandissimo artista che di strumenti ne suona parecchi. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più sulla sua eta, la carriera da musicista e produttore e soprattutto qualche curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Daniele Dezi: età, carriera e vita privata del produttore musicale

Daniele Dezi nasce a Roma, ma non sappiamo dirvi con precisione quando, ma sappiamo che ha circa 30 anni. Si avvicina al mondo della musica sin da ragazzino e a 14 anni scopre il basso, e poi altri strumenti. Daniele è infatti un grande polistrumentista, anche se il grande amore probabilmente è proprio il basso. Mentre frequenta il liceo inizia a suonare per varie band, e coltiva la sua passione per i Red Hot Chilli Peppers. Nel 2007 arriva la svolta per la sua carriera, infatti insieme all’amico Daniele Mungari il duo Frenetik e Orang3. La loro carriera è iniziata con Frenetik che produceva musica e Orang3 che suonava il suo basso, salvo poi sciogliersi qualche tempo dopo. Nonostante non abbiano più lavorato come duo, Mungari e Dezi hanno deciso di lavorare come producer e tra gli artisti che si sono affidati alle loro orecchie esperte ci sono nomi davvero importanti del panorama musicale. Tra questi, sicuramente: Salvo, Coez, Cementino, Gemitaiz, Mad Man, Noiz Narcos, Ensi e Achille Lauro. Tra i successi a cui hanno lavorato c’è anche ‘Chiama Me’, il brano portato da Coez sul palco dell’Ariston per la sezione Giovani. Sempre insieme a Coez, nel 2018 pubblicano prima il singolo ‘Migliore di Me’, che precede l’uscita dell’album ‘ZEROSEI’. L’album distribuito dalla Sony Music, contiene collaborazioni anche con Carl Brave. Il vero successo però arriva l’anno scorso grazie a Sanremo… Frenetik e Orang3 sono infatti co-autori del pezzo ‘Rolls Royce’, che continua ancora a far ballare e cantare milioni di fan di Achille Lauro.

Tra i tanti artisti che i producer hanno seguito e con cui hanno collaborato c’è sicuramente una delle band del momento che sta facendo impazzire il mondo, stiamo parlando di ‘Tha Supreme’. Insomma, Daniele Dezi è un vulcano di idee e di carisma. Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo dirvi che è un uomo molto discreto, ma nonostante ciò sappiamo che è papà di una bellissima bimba di 7 anni di nome Ella di cui dice: “Ricordo quando ero pischello e vivevo la musica con sano egoismo, valigia sempre pronta per andare a suonare e sticazzi di tutti, il tempo libero tra un concerto e un altro era tipo una condanna.

Poi è arrivata Lei“. Daniele è anche molto social, come potete ben immaginare, e potete seguirlo QUI sul suo account Instagram Ufficiale. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale attuale, è ormai qualche giorno che si vocifera che tra lui e Gaia Gozzi ci sia del tenero, ma nessuno dei due ha ancora smentito o confermato tali voci. Restano quindi solamente ipotesi, ma ovviamente aspetteremo eventuali notizie.