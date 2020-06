Dunkirk, la storia vera della battaglia di Dunkieque: il capolavoro di Christopher Nolan in Prima Tv assoluta con Harry Styles, Tom Hardy e Cillian Murphy

Stasera in prima tv assoluta, canale 5 ci regala la visione di un film capolavoro del maestro regista Christopher Nolan, ‘Dunkirk’. Il film è stato trasmesso in tutto il mondo nel 2017 e quello stesso anno ha vinto ben 3 Oscar: Miglior montaggio a Lee Smith, Miglior sonoro a Mark Weingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo e Miglior montaggio sonoro a Richard King e Alex Gibson. Un cast davvero stellare scelto da Nolan per il film che vede tra i protagonisti: Fionn Whitehead nei panni di Tommy, Tom Glynn-Carney nei panni di Peter, Jack Lowden nei panni di Collins, Harry Styles nei panni di Alex, Aneurin Barnard nei panni di Gibson, James D’Arcy nei panni di Colonnello Winnant, Barry Keoghan nei panni di George Mills, Kenneth Branagh nei panni di Comandante Bolton, Cillian Murphy nei panni di un soldato sotto shock, Mark Rylance nei panni di Mr. Dawson, Tom Hardy nei panni di Farrier, Billy Howle nei panni dell’agente Petty.

Dunkirk, la vera storia dietro il film: il capolavoro di Nolan in Prima Tv assoluta

Il film segue tre grandi filoni narrativi il primo filone comincia sulla terraferma e copre un arco temporale di una settimana, il secondo filone è ambientato in mare e dura un giorno il terzo filone invece copre il tempo di un’ora e ha luogo nei cieli. I tre filoni narrativi si intrecciano secondo uno sviluppo non lineare e gli elementi fondamentali sono terra, mare e aria e il tempo. Il film è basato sulla storia vera di Dunquerke che racconta dell’evacuazione di più di 300 mila soldati britannici attaccati dai nazisti sulla spiaggia di Dunkerque, nel nord della Francia, vicino al confine col Belgio. Stiamo parlando della primavera del 1940, momento in cui l’esercito britannico insieme a parte di quello francese si trovavano in una situazione a dir poco disperata. I soldati erano stati infatti circondati, davanti a loro si trovava l’esercito di Hitler, mentre dietro il mare del Canale della Manica. Per molti i francesi erano già spacciati. Insomma la situazione era decisamente disperata e come se non bastasse, Parigi era indifesa e le truppe che rimanevano nel resto della Francia non erano sufficienti a proteggerla dalle armate tedesche. Per l’esercito inglese invece la situazione era diversa…

Non vogliamo svelarvi troppo però! Vi consigliamo di seguire il film vincitore di tre premi Oscar, per poter conoscere tutta la vicenda di Dunquerke.