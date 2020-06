Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano: conoscete la donna? La coppia nel 2017 ha anche avuto una bimba. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lei!

Enrico Brignano è uno dei personaggi televisivi più famosi d’Italia: è un attore e showman molto apprezzato dal grande pubblico. Dal cinema, al teatro, dalla tv alle fiction: il romano nel corso della sua carriera si è cimentato in vari ruoli. Ha anche prestato la sua voce ad Olaf, il piccolo pupazzo di neve del cartone animato Frozen! Enrico nel 2008 sposò Bianca Pazzaglia: nel 2013 si separarono e dall’anno successivo il comico è legato sentimentalmente a Flora Canto. La ricordate? Lei è stata una tronista di Uomini e Donne! Ecco tutte le curiosità sulla donna.

Flora Canto, chi è la compagna di Enrico Brignano: età, Uomini e Donne e la storia con Filippo Bisciglia

Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano dal 2014. E’ nata a Roma il 12 febbraio del 1983. E’ diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, conduttore televisivo ed ex concorrente del Grande Fratello: è stato lui a portarla nel mirino del gossip italiano per via di un tradimento durante il reality. Flora poi nel 2009 ha partecipato a Uomini e Donne come tronista: uscì dal programma insieme a Francesco Pozzessere, con il quale è stata legata fino al 2009. Nonostante i 17 anni di differenza, tra Flora ed Enrico è stato subito amore a prima vista! Si sono fidanzati e nel 2017 è nata la loro piccola, Martina.

Flora è un’attrice e conduttrice: ha recitato in ‘Vieni avanti cretino’ con Lino Banfi, ‘La coppia di campioni’ con Massimo Boldi, ‘Di tutti i colori’ con Paolo Conticini e Nino Frassica. Ha partecipato ad una puntata di Don Matteo ed ha condotto Fast and Furious su La7, Telethon Rai Uno, Supercinema. Flora Canto la ricordiamo anche in Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti: la romana si posizionò all’ottavo posto. Il suo profilo Instagram è molto seguito: sono tanti gli scatti che pubblica insieme alla sua dolce metà, Enrico Brignano.