Gigi D’Alessio, quanti figli ha il cantante e conduttore? Scopriamo insieme chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita questi ragazzi

Gigi D’Alessio è uno dei volti del panorama musicale più amato in Italia, con la sua voce emozionante e le sue canzoni che colpiscono dritto al cuore, è seguitissimo e amatissimo dal pubblico. Lo scorso inverno lo abbiamo visto nelle vesti inedite di conduttore insieme a Vanessa Incontrada in ’20 anni che siamo Italiani’. Quattro puntate davvero inedite, che ci hanno dato la possibilità di vedere uno spettacolo unico, non solo musicale, ma anche di recitazione, improvvisazione. Sono stati tanti gli ospiti illustri che nel corso delle puntate hanno fatto si che il pubblico assistesse ad uno spettacolo davvero unico. Spesso vediamo Gigi D’Alessio come un artista, un cantante, ma ci dimentichiamo che prima di essere tutto questo è un uomo e soprattutto un padre di 4 splendidi figli. L’artista non ha mai fatto mistero circa il suo desiderio profondo di famiglia, di amare i propri figli e di volerne altri. Il cantante è padre di 4 figli, avuti dalle due donne più importanti della sua vita: Carmela Barbato e Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio, quanti figli ha il cantante: chi sono e cosa fanno

Gigi D’Alessio è stato sposato con Carmela Barbato dal 1986 fino al 2006 e hanno avuto tre splendidi figli: Luca, Claudio e Ilaria. Claudio, nato nel 1986 è il maggiore dei fratelli ed è noto alla cronaca rosa per le sue numerose liaison con donne molto famose nel mondo dello spettacolo, come Cristina Buccino e Nicole Minetti. Il ragazzo è diventato padre in tenera età della piccola Noemi, nata dall’amore con l’ex fidanzata Francesca, rendendo D’Alessio un nonno altrettanto giovane. Claudio oltre ad essere un bravo imprenditore lavora anche nel settore del Wellnes e dello sport, in giro per il mondo, come si può notare dal suo profilo Instagram. Ilaria D’Alessio è invece la secondogenita del cantante ed è nata nel 1992, ha quindi 28 anni. Non sappiamo dirvi attualmente cosa faccia Ilaria nella vita, ma sappiamo che si è laureata da un anno circa all’università La Sapienza di Roma. Potete seguirla qui su Instagram. Luca D’Alessio è l’ultimo figlio del cantante con Carmela Barbato, nato nel 2003, il ragazzo ha 17 anni e nonostante la giovane età pare voler seguire le orme del padre Gigi.

Il piccolo di casa è però Andrea, nato dall’amore con Anna Tatangelo nel 2010. Andrea è infatti nato il 31 marzo del 2010 sotto il segno zodiacale dell’Ariete quando Anna aveva appena 23 anni.