Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuovo arrivo in casa: lo splendido annuncio dell’influencer fa impazzire i fan, ecco cos’è successo nel dettaglio alla coppia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più in vista in questo periodo. I due, che si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e hanno fatto appassionare il pubblico al loro amore, si sono ricongiunti da qualche settimana dopo essere stati separati per un lungo periodo. Durante la quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, i due si sono rivisti e riavvicinati e ora sono tornati ufficialmente insieme, come dimostrano le foto che pubblicano sui rispettivi profili social e gli imperdibili video che li vedono protagonisti insieme. I fan sono impazziti di gioia alla notizia del ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, che hanno appena annunciato un’altra splendida notizia: si tratta di un nuovo arrivo nella loro casa, scopriamo insieme i dettagli della fantastica novità.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuovo arrivo in casa: ecco Tommaso, lo splendido annuncio dell’influencer su Instagram

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme da qualche settimana e i fan sono pazzi del loro amore. I due pubblicano quotidianamente foto e video che li ritraggono insieme, rendendo felici i loro milioni di followers, sempre curiosissimi di conoscere tutti i dettagli della loro relazione. In tanti sperano di ricevere presto la notizia delle nozze o magari di una gravidanza di Giulia. Per il momento, però, dovranno accontentarsi di un’altra splendida notizia. Damante e la De Lellis hanno infatti appena annunciato un nuovo arrivo in casa loro. Si tratta di un meraviglioso cagnolino che la coppia ha deciso di chiamare Tommaso. E’ stata Giulia a presentarlo ai fan con un imperdibile video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Ciao, io sono Tommaso. Mi volete già bene, vero?”, ha scritto la De Lellis nella didascalia del suo video, nel quale accarezza e coccola il suo piccolo volpino, un cucciolo davvero dolcissimo e morbido. Inutile dire che i fan sono letteralmente impazziti alla vista di Tommaso e hanno subito invaso il post di Giulia con like e commenti pieni di entusiasmo per il nuovo arrivato.

Il video è diventato presto virale e sta facendo impazzire i fan. Giulia e Andrea, infatti, sono una vera e propria famiglia con il piccolo Tommaso, per la gioia dei milioni di persone che li seguono ogni giorno con affetto e amore.