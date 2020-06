Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori bis: in arrivo il secondo figlio

Giuseppe Zeno e Margareth Madè diventeranno genitori per la seconda volta: la coppia ha annunciato l’arrivo del secondo figlio sui social

Giuseppe e Margareth sono una delle coppie più belle del mondo del cinema e della televisione. Un fascino irresistibile per entrambi, coniugato ad un talento incommensurabile. I due sono legati sentimentalmente dal giugno 2015 e si sono sposati nell’agosto 2016 ad Ortigia, nel comune di Siracusa. I due attori sono diventati genitori per la prima volta l’8 novembre 2017, quando è nata la primogenita Angelica. La famiglia presto si allargherà come annunciato dalla coppia sui propri canali social.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè diventeranno di nuovo genitori

La giornata si apre con una splendida notizia per i fan della coppia formata da Zeno e dalla Madè. La coppia, attraverso i loro canali social, hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio. Zeno su Instagram scrive: “Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?“. L’attore ovviamente ha fatto riferimento al proprio nucleo familiare, che presto da tre persone passerà a quattro. La moglie, invece, ha pubblicato la stessa foto, con la quale ha dato il suo benvenuto al mese di giugno ed ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Tra gli hashtag aggiunti alla foto, l’attrice ha annunciato anche che la sua gravidanza è al settimo mese e quindi con tutta probabilità il bambino (o la bambina) nascerà nel mese di agosto. Le due foto ovviamente hanno raggiunto un numero altissimo di like e tra i commenti sono arrivati moltissimi messaggi di auguri, sia da parte dei fan che da personaggi famosi. Tra i commenti alla foto della Madè, ad esempio, spicca quello di Samuel Peron. Ricordiamo che l’attrice ha partecipato come concorrente nel 2016 a Ballando con le Stelle.

Sarà una lunga e felice estate per Giuseppe e Margareth. Il secondo figlio è in arrivo.