Il Grande Fratello 17 lo condurrà proprio lei: è arrivata la notizia tanto attesa durante Live Non è la D’Urso. Resta da scoprire quando ripartirà il programma ma la prima anticipazione è ufficiale.

Si parla già da un po’ della prossima edizione del Grande Fratello: vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, alcune date di inizio dei programmi sono slittate. Così ora è il momento di progetti, in attesa di scoprire quando i concorrenti potranno entrare nella famosa casa di Cinecittà. Alfonso Signorini sta già scegliendo i prossimi protagonisti della versione VIP del programma ma ieri sera, la famosa conduttrice Mediaset ha dato una notizia agli amanti del reality! Curiosi di sapere cosa ha rivelato ieri sera Barbara D’Urso? Ecco l’annuncio a sorpresa della presentatrice.

Grande Fratello 17, annuncio a sorpresa: a condurlo sarà proprio lei

Si parla dei papabili prossimi concorrenti della versione VIP del Grande Fratello: il timone del reality con i personaggi noti d’Italia lo prenderà Alfonso Signorini. Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’ultima edizione l’ha condotta in maniera impeccabile. Non era facile gestire una situazione così delicata e lui, da vero professionista, ha saputo gestirla perfettamente. Ma il Grande Fratello Nip invece? Ieri sera, durante il programma Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso, scherzando con il suo amico Cristiano Malgioglio presente in studio, ha fatto un’importante dichiarazione! Il Grande Fratello 17 si farà e sarà proprio lei al timone del reality. Nelle vesti di opinionista ci sarà di nuovo Malgioglio!

Queste le sue parole in merito che durante un siparietto in diretta su Canale 5 ha affermato: “Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà“. Al momento non è ancora chiaro quando potrebbe andare in onda il programma e se tornerà prima il format VIP con Alfonso Signorini. Non ci resta che aspettare nuovi rumors per scoprire tutto!