Grande Fratello, è ‘scontro’ tra due ex concorrenti del famoso reality di Canale 5: quel ‘particolare’ gesto social non è assolutamente passato inosservato.

Si sa: non si può affatto andare d’accordo con tutti. E lo sanno bene questi due ex concorrenti del Grande Fratello. Seppure siano passati diversi anni dalla loro partecipazione al famoso reality di Canale 5, in questo ultimo periodo, stanno facendo parlare di sé spesso e volentieri. Sembrerebbe, infatti, che tra di loro non corra affatto buon sangue. E che non perdano mai occasione per dimostrarlo. Non è un caso, infatti, se, pochissime ore fa, è stato commesso un gesto che, all’occhio attento del popolo web, non è assolutamente passato inosservato. Sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente in questione ha pubblicato un’immagine che ritrae tutti i suoi compagni di viaggio della sua edizione del GF. Oscurando, però, il volto della sua ‘nemica’. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, è scontro social tra due ex concorrenti: cos’è successo

Non è assolutamente la prima volta che Salvo Veneziano e Cristina Plevani si lanciano frecciatine su Instagram. Qualche settimana fa, ad esempio, il pizzaiolo siciliano si è lasciato andare a delle parole abbastanza dure nei confronti della vincitrice del Grande Fratello. Che, com’è giusto che sia, aveva suscitato la sua immediata reazione. A distanza di un po’ di tempo, però, la storia si ripete. Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Salvo ha pubblicato una foto di tutti gli ex concorrenti della prima edizione del reality. Oscurando, però, il volto della trionfatrice.

Ci sono davvero tutti in questa foto, lo si vede chiaramente. A partire, quindi, dal grandissimo Pietro Taricone. Fino a Sergio Volpini, Marina La Rosa e tutti gli altri. Tuttavia, non può assolutamente passare inosservato che il volto di Cristina Plevani che, tra l’altro, è stata la vincitrice di questa prima edizione del Grande Fratello, è stato completamente oscurato. Insomma, un gesto che, ammettiamolo, non può affatto sfuggire. Contro il quale, fino a questo momento, la Plevani ha deciso di non reagire. Ma, secondo voi, risponderà?