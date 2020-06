Ignazio Moser lontano dai social, cos’è successo: “Sto cercando di concentrarmi sul mio futuro”, ecco le parole dell’ex gieffino nel suo ultimo post su Instagram.

Ignazio Moser è sempre molto presente e attivo sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da oltre 900mila followers e lo fa pubblicando foto e video della sua vita di tutti i giorni e tanti momenti con la fidanzata Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti al GF e sono insieme da oltre due anni, sempre più felici e innamorati. In questo periodo di emergenza Coronavirus la coppia è rimasta ‘bloccata’ in Trentino, dove vive tutta la famiglia Moser. Durante il lungo lockdown Ignazio e Cecilia sono rimasti insieme alla famiglia di lui e si sono dedicati a tante attività a stretto contatto con la natura. Un’esperienza davvero bella e indimenticabile per entrambi, come dimostrano i tanti scatti e i video che hanno pubblicato. Negli ultimi giorni, però, Moser è stato meno presente sui social e molti si sono chiesti il motivo. L’ex gieffino ha rotto il silenzio poco fa, con un post che ha spiegato cosa sta succedendo: ecco le sue parole.

Ignazio Moser lontano dai social, il motivo: “Sto cercando di concentrarmi sul mio futuro”, ecco le sue parole nel dettaglio

Ignazio Moser si trova ancora a Trento, dove ha trascorso la quarantena insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez e ai suoi parenti. L’ex gieffino ha lavorato accanto a suo padre Francesco nella grande tenuta di famiglia, dedicandosi a molte attività manuali e facendo delle belle passeggiate nei meravigliosi paesaggi della sua terra, pubblicando sempre le immagini sui social. Negli ultimi giorni, però, l’ex gieffino è stato un po’ meno attivo del solito su Instagram e poco fa ha spiegato il motivo di questa ‘assenza’ con un nuovo post. Ignazio ha pubblicato una foto in cui è felice e sorridente, accompagnandola con una didascalia molto chiara. “In tanti mi state chiedendo se va tutto bene”, ha scritto Moser, specificando poi che le cose vanno benissimo: “Sto cercando di concentrarmi sul mio e sul nostro futuro e lo faccio partendo da me, da noi e dalle nostre priorità, senza mai dimenticarmi di sorridere”.

Con queste parole Ignazio ha voluto tranquillizzare i suoi tantissimi fan. Le cose tra lui e Cecilia vanno al meglio, a quanto pare, e la lontananza dai social è solo un modo per essere più concentrato sulla vita ‘reale’. Siete contenti del suo messaggio?