Ilary Blasi, lo scatto incanta i followers: arriva anche il commento di Francesco Totti, che non passa inosservato, ecco cosa ha scritto il marito della conduttrice su Instagram.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo. Ex presentatrice del Grande Fratello Vip, la moglie di Francesco Totti ha detto addio al reality di Canale 5, ora condotto da Alfonso Signorini, e si è dedicata a nuovi progetti, tra cui il programma Eurogames, che ha condotto insieme ad Alvin lo scorso ottobre. In questo periodo di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus, la conduttrice è stata a casa con la sua famiglia e ha tenuto compagnia ai suoi followers pubblicando spesso foto e video e aggiornando quotidianamente il suo profilo Instagram. Ilary è abbastanza attiva sui social e spesso pubblica immagini che mostrano la sua vita quotidiana, ma anche tanti imperdibili video di siparietti con le sue sorelle, o con i figli, o ancora col marito Francesco Totti. Tutti sanno che i due sono davvero una bellissima coppia e hanno uno splendido rapporto. Poco fa l’ex calciatore ha commentato uno scatto incantevole di sua moglie su Instagram: scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda!

Ilary Blasi, lo scatto incanta i followers: ecco il commento di Totti che non è passato inosservato

Ilary Blasi è sempre piuttosto attiva sui social e condivide diversi momenti della sua vita quotidiana con i suoi followers, mostrando loro la sua casa e la sua famiglia, sempre con molta apertura e sincerità. La conduttrice è amatissima dai fan proprio per la sua spontaneità, che è sicuramente la sua arma vincente. Poco fa ha condiviso un nuovo scatto davvero incantevole, nel quale ha messo in mostra tutta la sua bellezza, lasciandosi andare anche a una profonda riflessione, che ha colpito i suoi followers. Nella foto in questione, Ilary mostra in primo piano il suo profilo praticamente perfetto. Il suo sguardo intenso dà l’idea che stia pensando a qualcosa di importante, e la sua bellezza è davvero innegabile.

“La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose”, ha scritto la Blasi nella didascalia, citando lo scrittore Henry Miller. Tra i tantissimi commenti arrivati al suo post, non è certo passato inosservato quello di suo marito Francesco Totti, che l’ha amorevolmente presa in giro.

Il commento ironico di Totti ha scatenato i fan, felicissimi per la complicità e l’affinità tra Ilary e Francesco, che con il passare del tempo sono sempre più uniti e innamorati.