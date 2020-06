Durante la puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, Cristiano Malgioglio è stato il protagonista di un incidente in diretta: cos’è successo.

Una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso è andata in onda ieri sera, Domenica 31 Maggio, e come al solito ci ha regalato dei momenti davvero unici. Non soltanto tantissima informazione su argomenti di cronaca ed, ovviamente, sull’emergenza Coronavirus, ma anche numerosi momenti di intrattenimento. A partire, quindi, da Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio. Fino ad Elena Morali e la madre di Luigi Mario Favoloso. Ecco. È proprio nel momento dedicato alla compagna di Al Bano e all’ex opinionista del Grande Fratello che il famosissimo cantautore di Ramacca è stato il protagonista di un ‘incidente’ in diretta. Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, nel mentre parlava con la padrona di casa e la bellissima Lecciso, il buon Malgioglio è rovinosamente caduto. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Live-Non è la D’Urso, ‘incidente’ per Cristiano Malgioglio: cade in diretta

Dopo aver ampiamente trattato del Coronavirus con numerosi collegamenti nella puntata di Domenica 31 Maggio di Live, Barbara D’Urso, come è suo solito fare, è passata a trattare argomenti di intrattenimento. Ecco. Insieme a Loredana Lecciso, Cristiano Malgioglio è stato colui che, in qualche modo, ha aperto questo spazio. Entrato nello studio televisivo per parlare delle origini televisive della compagna di Al Bano, l’ex opinionista del Grande Fratello ha saputo facilmente conquistare l’attenzione di tutto il pubblico da casa. Non soltanto perché, completamente vestito di rosso ed uno stile davvero da urlo, ha indossato una mascherina nera e ricca di pailettes più che fashion, ma anche perché, nel mentre parlava con la padrone di casa e la bellissima Loredana Lecciso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato il protagonista di un ‘incidente’ in diretta. Cos’è successo? Beh, come dicevamo precedentemente, nulla di grave fortunatamente. Fatto sta che, improvvisamente, il buon Malgioglio è caduto dalla poltrona.

Mentre Cristiano Malgioglio, su richiesta di Barbara D’Urso, accavallava e ‘scavallava’ le gambe, è stato il protagonista di un ‘incidente’ in diretta. Saranno stati i pantaloni di pelle, sarà stata la poltrona definita del diretto interessato ‘allucinante’, fatto sta che il famosissimo cantautore di Ramacca è caduto. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave e né si è fatto male. La scivolata presa in diretta, infatti, è stata abbastanza leggera. Tuttavia, la rovinosa caduta del cantante ha fatto ridere davvero tutti in studio. Non soltanto il diretto interessato che ha ammesso di essere certo di finire a ‘I nuovi mostri’ di Antonio Ricci, ma anche la padrona di casa ed, ovviamente, anche la Lecciso.