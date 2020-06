Lorella Boccia, primo anniversario con Niccolò Presta: il gesto emozionante della ballerina e modella che fa letteralmente impazzire il web

Lorella Boccia è certamente una delle ballerine di Amici Di Maria De Filippi più amate degli ultimi anni, insieme alle colleghe: Francesca Tocca, Elena D’Amario, Virginia Tomarchio e Laura Pauselli. Lorella negli ultimi anni oltre a ballare in prima linea insieme agli allievi della scuola, conduce anche il day time, prima con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro e adesso solo con Marcello. Per la Boccia questo è stato un anno davvero incredibile e pieno di emozioni, a partire dal matrimonio col suo Niccolò Presta, figlio del noto imprenditore e agente televisivo Lucio Presta, attuale compagno di Paola Perego. I due si sono sposati un anno fa e sembrano sempre più felici e innamorati. Chissà che a breve non decidano anche di allargare la famiglia! Nel frattempo si godono questo tempo da novelli sposini e la Boccia ha deciso di regalare al marito un giorno davvero speciale per in occasione di questo primo anniversario di nozze. Andiamo a scoprire cosa si è inventata la ballerina per stupire il marito e soprattutto per emozionarlo!

Lorella Boccia, primo anniversario con Niccolò Presta: il gesto emozionante

Lorella Boccia in occasione del suo primo anniversario con Niccolò Presta ha deciso di organizzare una giornata davvero speciale e tra poco capirete il perché. La ragazza si è ripresa attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram Ufficiale mentre era in macchina intenta ad organizzare la sorpresa a Nick. Lorella ha spiegato di essersi messa il suo vestito da sposa, pronta per condividere con il marito un momento speciale. La donna ha infatti spiegato di aver chiesto al marito di indossare il vestito da sposo e bendarsi. L’uomo è stato fatto sedere in macchina e portato in un posto molto particolare… Scesi dall’auto Lorella ha guidato il ragazzo ancora bendato al posto stabilito e una volta arrivati l’emozione sul volto di Presta è stato più che palpabile. La Boccia non ha rivelato esplicitamente il luogo in cui ha condotto il marito, ma dalle movenze e dalle espressioni, pare che i due si trovassero in un cimitero, probabilmente sulla tomba della madre di Presta, per condividere spiritualmente con lei la gioia del loro matrimonio.

Dopo la sorpresa la ragazza ha anche aggiunto su Instagram: “Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno. Ero ferma e fissavo quella macchia di vino. Ricordo quell’istante come fosse ieri. Le immagini sembrano scolpite nel mio cuore così come ogni giorno vissuto con te amore mio.

Come una folle ti ho costretto ad indossare il tuo abito e ti ho portato nel tuo posto speciale. Non so descrivere i miei sentimenti. Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu. Buon anniversario amore mio”. Un anniversario davvero toccante quello dei due ragazzi che hanno condiviso con noi un momento tanto intimo e speciale.