Raimondo Todaro, l’addio a Francesca Tocca è ufficiale: “Abbiamo fatto il possibile, ma non ci siamo riusciti”, ecco il lungo ed emozionante sfogo social del ballerino.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi. La coppia, sposata dal 2014, è finita sotto i riflettori per una presunta relazione tra la ballerina di Amici e l’ex allievo Valentin Dumitru. I due si sono conosciuti nella scuola e tante sono state le voci su una loro presunta liaison, poi confermata anche dallo stesso Valentin sui social dopo la sua eliminazione dal programma. Todaro, dal canto suo, è sempre rimasto in silenzio sull’argomento, salvo pubblicare alcune enigmatiche storie Instagram che sembravano riferite alle indiscrezioni sul suo matrimonio. Ora, nel giorno del sesto anniversario delle nozze tra lui e la Tocca, Todaro ha deciso di rompere il silenzio e ufficializzare la fine dell’amore con Francesca in un lungo ed emozionante post pubblicato sul suo profilo Instagram: ecco le parole del ballerino nel dettaglio.

Raimondo Todaro, l’addio a Francesca Tocca è ufficiale: ecco il suo emozionante post su Instagram

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati. La notizia, che già da tempo girava sul web senza alcuna conferma, ora è diventata ufficile. A svelare tutto è stato il ballerino, che in un post pubblicato poco fa su Instagram ha reso nota la fine del suo matrimonio, dedicando delle bellissime parole alla sua ex, con la quale sembra essere rimasto in ottimi rapporti. Todaro ha pubblicato una foto del giorno delle sue nozze con Francesca, nella quale sono entrambi felici e sorridenti con la loro piccola Jasmine, che oggi ha 6 anni. La didascalia del post è davvero emozionante. “Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti”, ha scritto il ballerino, aggiungendo che l’amore con la Tocca è rimasto ma ha preso una strada e una forma diversa: “Da tempo gli sguardi e le priorià erano diverse, bisognava prenderne atto”, ha specificato Todaro, senza però fare alcun riferimento al presunto tradimento di Francesca, e sottolineando anzi che la loro famiglia speciale è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Non è mancato poi un ringraziamento speciale a Francesca per avergi regalato anni bellissimi e una splendida figlia, con l’augurio che possa trovare l’amore e la serenità che merita.

Alla fine del suo lungo post, Raimondo ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini e ha chiesto rispetto per la sua famiglia, visto che in questa storia è coinvolta anche una bimba di 6 anni.