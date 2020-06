Uomini e Donne, Sammy Hassan contro L’Alchimista: volano dure parole

In una sua recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, Sammy Hassan si è scagliato contro L’Alchimista: le sue parole.

Si contendono la stessa ragazza, Sammy Hassan e L’Alchimista. Entrambi protagonisti indiscussi di questo finale di stagione di Uomini e Donne, i due giovani ragazzi, lo sappiamo, sono i due corteggiatori di Giovanna Abate. Seppure il vocalist romano sia uno dei suoi pretendenti dall’inizio del suo trono ed, immediatamente, abbia suscitato l’interesse dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, l’entrata in gioco di Davide Basolo ha completamente stravolto i piani della romana. Che, come ha dichiarato più volte, è in completa confusione su chi sarà la sua scelta. Entrambi hanno modi diversi di corteggiare, l’abbiamo visto. Soprattutto se si considera che, fino ad un po’ di tempo, il giovane barman di La Spezia ha scelto di indossare una maschera per farsi conoscere dapprima caratterialmente che fisicamente da Giovanna. Ecco, ma cosa ne penserà di questa scelta il buon Sammy? In una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, il vocalist si è lasciato andare a delle dure considerazioni su di lui. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Sammy contro L’Alchimista: le sue parole

Davide Basolo, alias L’Alchimista, ammettiamolo, è stata una vera e propria scoperta in questa ultima parte di Uomini e Donne. Entrato nel dating show di Canale 5 per corteggiare Giovanna Abate, ha facilmente conquistato l’interesse di tutto il pubblico in studio e a casa per la sua decisione di indossare una maschera. Ecco. È proprio su questo che, in una recente intervista per il magazine del programma, Sammy ha voluto ampiamente discutere. Oltre, quindi, ad aver parlato della tronista romana e di essere consapevole del forte interesse che lei prova per lui, l’ex tentatore di Temptation Island non ha potuto fare a meno di esprimere due parole sul suo ‘rivale’.

In merito alla scelta di Davide Basolo di indossare, fino a qualche giorno fa, la maschera, Sammy Hassan ha le idee abbastanza chiare. ‘Non lo conosco come persona, ma in merito alla sceneggiata della maschera che ha messo su, l’ho trovato astuto. Sicuramente tutto questo gli darà un bel po’ di visibilità’, si legge sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.