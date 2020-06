Uomini e Donne oggi non andrà in onda: cosa vedremo al suo posto?

Oggi, Lunedì 1 Giugno, Uomini e Donne non andrà in onda, ma cosa verrà trasmesso in quella fascia oraria su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, lo sapete, oggi non andrà in onda. A causa della Festa della Repubblica del 2 Giugno, il dating show di Maria De Filippi ha deciso di prendersi una pausa per ben due giorni. È proprio per questo motivo che, purtroppo, non avremo modo di conoscere cos’altro è accaduto tra Giovanna Abate, Sammy Hassan e Davide Basolo. Come raccontato in un nostro recente articolo, da alcune brevi anticipazioni che sono state svelate a fine puntata scorsa, sembrerebbe che il prossimo appuntamento non sarà affatto facile per la bellissima tronista romana. Non soltanto perché L’Alchimista sarà davvero furioso nei suo confronti, ma anche perché, da come è stato possibile vedere dalle immagini trapelate, ci saranno ben tre sedie dinanzi alla romana e non più due ed, infine, perché Gianni Sperti si lascerà andare ad un duro commento nei confronti della Abate. La domanda, però, adesso sorge spontanea: se né oggi e né domani Uomini e Donna andrà in onda, cosa vedremo al suo posto? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne non andrà in onda oggi: cosa sarà trasmesso

Siamo quasi agli sgoccioli di questa incredibile stagione di Uomini e Donne. Manca poco più di una settimana, infatti, ed assisteremo ad un imperdibile finale. Tra pochissimi giorni, come raccontato in un nostro recente articolo, verrà mandata in onda la scelta di Giovanna Abate. Tuttavia, nonostante l’euforia nello scoprire chi tra Davide Basolo e Sammy Hassan e, molto probabilmente, Alessandro Graziani, sarà il ‘prediletto’ della tronista, il programma ha subito una battuta d’arresto. Sia oggi, Lunedì 1 Giugno, che domani 2 Giugno, il dating show di Maria De Filippi, come dicevamo precedentemente, non andrà in onda. Sappiamo che, come da diversi anni, l’appuntamento con il programma della regina di Mediaset è sempre trasmesso alle 14:45 dal lunedì al venerdì. Ma, dal momento che i due appuntamenti di questi giorni non verranno mandati in onda, cosa ci sarà al suo posto? Siete curiosi di saperlo?

Quindi, ricapitolando: né oggi 1 Giugno e né domani 2 Giugno, Uomini e Donne andrà in onda, ma cosa vedremo al suo posto? Stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che in sostituzione al dating show di Maria De Filippi verrà mandato un film d’amore. Questo si intitola ‘Il romanzo di un amore’ ed è datato 2015. Insomma, non ci sarà l’appuntamento con Uomini e Donne, ma in ugual modo il pomeriggio italiano sarà ricco di amore. Voi lo seguirete?

