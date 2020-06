Uomini e Donne, Alessandro Graziani: il gesto social non passa inosservato, ecco cosa è accaduto qualche ora fa.

Manca sempre meno all’ultima puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi terminerà il 9 giugno: al suo posto, una nuova soap con l’amatissimo attore turco Can Yaman. Restano solo pochi giorni, quindi, alla bellissima tronista Giovanna Abate per prendere la sua decisione finale. La romana sembra essere divisa in due tra l’interesse per Sammy e quello per Davide Basolo, il misterioso Alchimista, che nel corso della scorsa puntata si è mostrato al pubblico senza maschera. Ma fino a poco fa, ai due si aggiungeva anche Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island, approdato a Uomini e Donne proprio per corteggiare Giovanna. Ebbene, pare proprio che il corteggiatore si sia eliminato. Anche se, nelle anticipazioni della prossima puntata ( che vedremo mercoledì 3 giugno), scopriamo che davanti a Giovanna vengono posizionate tre sedie. Che Alessandro abbia deciso di tornare in studio? Questo non lo sappiamo. Ma un post pubblicato poco fa dal pallavolista su Instagram non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani: il gesto social che insinua il dubbio

Alessandro Graziani è ufficialmente fuori da Uomini e Donne? Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, è parso chiaro che il bel genovese avesse deciso di lasciare nuovamente il programma. Per Alessandro, l’interesse che Giovanna nutre per Sammy e per Davide è superiore a quello nei suoi confronti. E, in effetti, neanche la tronista lo ha mai negato. Tutto fa pensare che l’esperienza del corteggiatore nella trasmissione si sia, quindi, conclusa. Ma il video di anticipazioni della prossima puntata mostra tre sedute, posizionate di fronte a quella della tronista…Ci sarà forse un colpo di scena? O un ultimo chiarimento tra i due? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, Alessandro ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che sembra indicare proprio che il corteggiatore ha voltato pagina. Date un’occhiata alla sua frase:

“Ogni momento è un nuovo inizio”, scrive il ragazzo nella didascalia al post. E, nei commenti, in tanti augurano al pallavolista il meglio, definendolo un ragazzo speciale, educato e d’altri tempi. Insomma, il post sembra essere un ‘addio’ alla frequentazione con Giovanna. Ma, per scoprirlo, non ci resta che attendere le ultime interessantissime puntate di Uomini e Donne. La prossima andrà in onda mercoledì! Appuntamento alle ore 14,45 su Canale 5. Noi non vediamo l’ora!