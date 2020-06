Uomini e Donne, Gemma e Nicola: “Lo considero ignobile”, l’attacco arriva proprio da lui, ecco di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

Uomini e Donne sta per terminare. L’ultima puntata della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda il 9 giugno, per poi cedere il posto alla nuova soap con Can Yaman. Ma nonostante manchino pochi giorni, sono ancora tante le storie in sospeso nel programma di Canale 5. La più chiacchierata tra tutte è, senza dubbio, quella tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli, alias Sirius. La conoscenza tra i due ha letteralmente scatenato i telespettatori, la maggior parte dei quali non sembra essere favorevole alla nascita di questo amore. ‘Colpa’ della notevole differenza tra Gemma, 70 anni, e Nicola, che ne ha soli 26. In molti sono scettici, prima tra tutti Tina Cipollari, che non perde occasione per accattare la coppia. Ma l’opinionista non è l’unica a non vedere di buon occhio questa conoscenza. Intervistato da Fanpage.it, anche Juan Luis Ciano, ex cavaliere ed ex di Gemma, ha espresso il suo parere sulla questione. Ed è stato tutt’altro che positivo. Scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: l’attacco di Juan Luis Ciano non passa inosservato

Dopo gli attacchi di Karina Cascella di qualche giorno fa, anche un altro ex di Uomini e Donne ha avuto qualcosa da ridire su Gemma e Nicola. Si tratta di Juan Luis Ciano, che con la Galgani ha avuto una breve storia proprio nello studio di Maria De Filippi. A Fanpage.it, l’ex cavaliere ha commentato la conoscenza tra Gemma e Nicola così: “Lo considero ignobile, come si può pensare di avere una relazione con un ragazzo di 25 anni? Gemma va verso i 71, potrebbe essere suo nipote. Stiamo scherzando?”. Parole forti quelle di Juan Luis, che sembra essere d’accordo con l’opinione della Cipollari, spesso espressa in trasmissione. Il cavaliere aggiunge raccontando che quando a lui capita di essere corteggiato da ragazze sui 30 anni, si tira fuori poiché si sente a disagio. Per il cavaliere, Gemma ha accettato la corte di Nicola per questo motivo: “Quello è uno show”. Secondo Juan Luis, Gemma ha una ‘parte’ da portare avanti: “Se Nicola andrà via ci resterà male ma le passerà quando arriverà il prossimo, è la storia di sempre che si ripete”.

Insomma, l’ex cavaliere del Trono Over non sembra credere affatto al sentimento che sta nascendo tra la sua ex e Nicola, sul quale aggiunge: “Con Gemma potrebbe andare bene se lui esegue le manovre che deve eseguire. Lo vedo convinto a sacrificarsi e stare insieme a questa donna fisicamente. Parlo di sacrificio perché penso che a 25 anni un uomo non possa desiderare una donna di 71 anni”. Per Juan Luis non ci sono dubbi: Nicola è arrivato in trasmissione solo per visibilità. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Credete alle reali intenzioni di Sirius o siete d’accordo con le parole dell’ex protagonista del Trono Over?