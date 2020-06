2 giugno, discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ecco dove è possibile vederlo in diretta tv e streaming, tutti i dettagli.

Anche quest’anno, come sempre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà un discorso in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Di sicuro quest’anno la festa è molto diversa dal solito, perché l’emergenza Coronavirus, che ha letteralmente messo in ginocchio il Paese dal punto di vista sanitario ed economico, non permette di creare assembramenti. Annullata, dunque, la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma. Festeggiamenti particolarmente sobri caratterizzeranno questa giornata storica per il nostro Paese, che celebra 74 anni dalla nascita della Repubblica. Il divieto di assembramenti e il rispetto per le tante vittime del Coronavirus non permettono di festeggiare al meglio questa ricorrenza. Non è mancato, però, lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo della Capitale italiana e non mancherà, come dicevamo, il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ecco come sarà possibile seguirlo in diretta tv e streaming.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà come sempre protagonista delle celebrazioni per la Festa del 2 giugno. Nonostante la decisione di procedere con sobrietà vista l’emergenza Coronavirus, il Capo dello Stato ha comunque rispettato la tradizione e si è recato presso l’Altare della Patria a Roma per deporre una corona di fiori, accompagnato dal Premier Giuseppe Conte, dai presidenti delle Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati e dalla Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Il programma prevede poi la visita a Codogno, dove è nato il primo focolaio di Coronavirus. In questa occasione ci sarà il consueto discorso del Presidente della Repubblica, che sarà ripreso e trasmesso in diretta tv e in streaming: ecco come.

Rai Uno e i principali canali televisivi manderanno certamente in onda il discorso di Mattarella, e lo stesso accadrà anche sui canali di informazione come SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24. Per quanto riguarda lo streaming, invece, sarà possibile collegarsi con i siti ufficiali dei canali sopracitati, o anche su Rai Play o sui canali social ufficiali del Quirinale, come la pagina Youtube.