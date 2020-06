Ambra Angiolini sta incuriosendo i suoi followers su Instagram con degli scatti misteriosi. L’ultimo parla chiaro: novità in arrivo da settembre.

Ambra Angiolini non è più la ragazza tutto pepe di Non è la Rai. Non è più la cantante di T’Appartengo, ma non è nemmeno più la moglie più invidiata d’Italia per via della sua storia con Francesco Renga. Oggi Ambra è una attrice affermata che ha appena annunciato ai suoi fan di avere in cantiere grandi novità per il mese di settembre. I fan sono così in trepidante attesa e non vedono l’ora di sapere a cosa sta lavorando la loro attrice e showgirl preferita.

I progetti lavorativi di Ambra Angiolini prima del Coronavirus

Prima dell’emergenza Coronavirus Ambra Angiolini stava per debuttare a teatro con uno spettacolo teatrale molto interessante basato sulle famiglie. Purtroppo l’emergenza pandemia ha dato un brutto stop alle repliche a teatro e ora, come tanti altri lavoratori del mondo dello spettacolo, è ferma. Ferma, ma fino ad un certo punto. Da quando infatti siamo entrati nella famigerata fase 2 infatti anche Ambra ha ricominciato a lavorare, ma non sappiamo a cosa. Sul suo profilo Instgram l’abbiamo vista intenta a scattarsi delle foto su un set e questo ci fa pensare che da qui a breve scatti il via libera ad un progetto. Teatrale? Cinematografico? Un libro? Non sappiamo niente e Ambra stessa è stata molto misteriosa.

La foto di Ambra su Instagram

Una delle sue ultime foto è uno scatto in primo piano accompagnato da una didascalia misteriosa. “Faccia pronta per la prova costume, il resto a settembre. Sorprese in arrivo”. Queste parole fanno pensare che per l’estate 2020 Ambra non abbia programmi lavorativi e che sia invece incentrata unicamente sul relax e il mare. Questo fino a settembre, mese indicato proprio dall’attrice come quello in cui si comincerà a tornare a lavorare. Di che progetto si tratti ancora è un mistero, ma vi terremo aggiornati, come sempre.