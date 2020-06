Amici, due ex ballerini della stessa edizione si sono innamorati: foto di coppia e dolci dediche social mandano i fan in delirio, ecco di chi si tratta.

Amici è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. La scuola più famosa d’Italia ‘sforna’ ogni anno nuovi talenti, che fanno appassionare la gente alla loro musica e alla loro arte. Cantanti e ballerini di ogni genere sono protagonisti di ogni edizione del talent condotto da Maria De Filippi, che dura ormai da 20 anni. Oltre a nuovi artisti, però, lo show regala al pubblico spesso anche nuove coppie. Amori che nascono all’interno della scuola, o magari subito dopo la fine della trasmissione, e che spesso fanno appassionare il pubblico da casa. Basti pensare a Stefano De Martino ed Emma Marrone, entrambi ex allievi della scuola, la cui storia è stata per tanto tempo sotto i riflettori. Ma ci sono anche amori tra insegnanti ed ex allievi, come quello tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che è nato dopo la fine del programma e procede ancora oggi a gonfie vele, o quello tra l’ex insegnante Luca Pitteri e l’ex allieva Brigida Cacciatore, che hanno avuto anche un bambino. Anche due ex ballerini del programma, entrambi protagonisti della stessa edizione, si sono innamorati. Volete sapere chi sono? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Amici, due ex ballerini della stessa edizione si sono innamorati: ecco di chi si tratta

Tra gli ex concorrenti di Amici che si sono innamorati, diventando una coppia a tutti gli effetti, ci sono anche due noti ballerini, entrambi allievi della scuola nello stesso anno. Lui è stato un grande protagonista della diciassettesima edizione del talent, mentre lei ha avuto un breve ma intenso percorso all’interno del programma. Stiamo parlando di Bryan Ramirez e Paola De Filippis. Il ballerino colombiano, che ha fatto innamorare le fan dello show per il suo talento e la sua bellezza, arrivò fino alla quarta puntata del serale, avvicinandosi anche al premio finale. Diverso, invece, il percorso di Paola, che lasciò la scuola già durante il pomeridiano. I due si sono molto avvicinati dopo la fine della loro esperienza televisiva e oggi formano una splendida coppia, come dimostrano le tante foto che pubblicano sui rispettivi profili social.

L’amore tra Bryan e Paola e le dolci dediche social che si scambiano, hanno fatto impazzire i fan di Amici, che sono sempre pronti a commentare e regalare like alle splendide foto della coppia.