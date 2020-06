Irama è uno dei concorrenti di Amici Speciali, ma soltanto adesso il famosissimo cantante ha svelato un inedito retroscena sulla sua partecipazione.

Non soltanto vincitore dell’edizione di Amici nel 2017, ma anche uno dei finalisti di Amici Speciali. Insieme a Michele Bravi, Stash ed Alessio Gaudino, Irama sarà uno dei protagonisti indiscussa della puntata finale della gara che, ricordiamo, andrà in onda Venerdì 5 Giugno. Con le sue pazzesche esibizioni, ammettiamolo, l’ex compagno di Giulia De Lellis ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Quindi, parliamoci chiaro, era più che normale che arrivasse in finale. Tuttavia, pochissime ore fa, è spuntato un inaspettato ed inedito retroscena sulla sua partecipazione. A rivelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista radiofonica ad Rds con Anna Pettinelli, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco le sue dichiarazioni.

Irama ad Amici Speciali, l’inedito retroscena svelato solo adesso

Insieme a tutti gli altri concorrenti di Amici Speciali, Irama ha regalato dei momenti davvero incredibili. Sempre in prima linea con delle esibizioni davvero pazzesche, la voce di ‘Mediterranea’, ‘Nera’ e di tantissimi altri successi e tormentoni musicali è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova avventura del talent di Maria De Filippi. Tuttavia, soltanto adesso è spuntato fuori un retroscena davvero pazzesco. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista radiofonica per la trasmissione condotta da Anna Pettinelli, si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione. Ecco, ma cosa ha detto esattamente Irama? Scopriamolo insieme.

In un suo recente intervento a RDS con Anna Pettinelli, come dicevamo precedentemente, Irama si è lasciato andare ad un inaspettato retroscena sulla sua partecipazione ad Amici Speciali. Sembrerebbe, infatti, che inizialmente il cantante abbia tentennato a prendervi parte. E che Maria De Filippi abbia fatto una grande opera di convincimento. ‘Non perché io me la tirassi, ma perché era un periodo particolare’, queste le parole di Irama per ‘giustificare’ i suoi iniziali dubbi. ‘Era il periodo della quarantena, era un periodo in cui volevo fare uscire un progetto che poi per ovvi motivi non è potuto uscire’, ha poi concluso.

Il gesto di Stash dopo la semifinale

Una cosa è certa: tra Stash ed Irama, compagni di squadra, si è creato un legame davvero solido. Non soltanto ne abbiamo avuto la testimonianza dalle splendide parole che l’ex compagno di Giulia De Lellis ha riservato al professore di canto della versione classica del talent durante la semifinale, ma ne abbiamo avuto anche la certezza dal gesto che, appena terminata la puntata, il frontman dei The Kolors ha compiuto per lui.