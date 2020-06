Benedetta Rossi è stata la destinataria di un gesto social davvero inaspettato da parte di Antonella Clerici: Instagram è completamente in delirio.

Se si parla di regine della cucina, ammettiamolo, non si possono affatto non nominare. Parliamo, infatti, di Benedetta Rossi ed Antonella Clerici. Due vere e proprio celebrità del cibo e, soprattutto, su Instagram. Sui rispettivi canali social, le due donne, oltre che intrattenere il loro amato pubblico con squisitissime ricette e piatti più che gustosi, sono solite raccontare tutto ciò che capita nelle loro vite. È il caso, ad esempio, dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Che, qualche ora fa, ha voluto pubblicare un ricordo nostalgico del suo amato cane. Ed è anche il caso della conduttrice di ‘Fatto in casa per voi’. Spesso e volentieri, infatti, la simpaticissima Rossi rende partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. E lo ha fatto anche qualche giorno fa. Ecco. È proprio sotto il post in questione che non è assolutamente passato inosservato un ‘particolare’ gesto compiuto dalla Antonellina nazionale.

Benedetta Rossi, il gesto di Antonella Clerici non passa inosservato: Instagram è in delirio

Sia Benedetta Rossi che Antonella Clerici, lo sappiamo, non perdono mai occasione di poter interagire e comunicare con i loro sostenitori. Entrambe, seppure in modo diverso, non smettono mai di aggiornare i loro followers di tutto quanto capita nelle loro vite. È il caso, ad esempio, della conduttrice di ‘Fatto in casa per voi’. Che, come raccontato abbondantemente in diversi nostri articoli, in questo ultimo periodo, sta aggiornando spesso e volentieri sulle condizioni di salute del suo cane Nuvola. Ha un problema di artrite, il piccolo cucciolo. Ed è per questo motivo che, per diverso tempo, non è riuscito a camminare egregiamente. Fino a quando, i suoi due padroni hanno pensato bene di acquistargli un carrellino. Un acquisto, da come si può chiaramente comprendere, più che necessario per il cane. E che è stato ampiamente documentato sui social. In questo breve video riproposto in alto, quindi, si vede chiaramente la ‘reazione’ di Nuvola appena montato il carrellino sulle sue zampette interiori per permettergli un giretto in giardino. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato, oltre che la dolcezza e la tenerezza del cagnolino, è un ‘particolare’ gesto di Antonella Clerici compiuto a corredo di questo breve filmato.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta, alla voce di tutti i followers di Benedetta Rossi che hanno voluto esprimere il loro parere al video di Nuvola, si è aggiunta anche Antonella Clerici. Che, appena visionato le immagini, non ha potuto fare a meno di commentare il filmato. Il gesto social, da come si può chiaramente intuire, non è affatto passato inosservato. Infatti, più di 300 persone hanno apprezzato questo solidarietà tra le due donne.