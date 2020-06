Come ottenere un’abbronzatura veloce e perfetta: consigli e trucchi per una pelle impeccabile in vista dell’estate.

L’estate è ormai alle porte e tra gli aspetti più belli di questa stagione c’è senza dubbio il momento della tintarella! Si, perché in estate, finalmente, possiamo dire addio al pallore che ci caratterizza durante i mesi invernali. Ottenere un’abbronzatura perfetta, però, non è sempre facile. Il rischio di imbattersi in fastidiose ed antiestetiche scottature è dietro l’angolo. E non è così semplice fare in modo che l’abbronzatura duri a lungo, anche al rientro delle vacanze. Esistono, però, alcuni semplici consigli che, se seguiti, vi permetteranno di ottenere una tintarella da urlo. Pronti a prepararvi al meglio per questa estate?

Avere un’abbronzatura rapida, duratura e perfetta è il sogno di ognuno di noi, con l’arrivo della bella stagione. Ottenerla non è sempre facile, ma ci sono alcuni trucchi che potrebbero rivelarsi davvero utili. E, soprattutto, efficaci! Innanzitutto, è importante sapere che esistono alcuni cibi che favoriscono l’abbronzatura, essendo ricchi di melanina. Quello che puoi fare, quindi, in vista delle prime esposizioni al sole, è inserire nella tua dieta alcuni di questi alimenti contenenti un attivatore di melanina, come il betacarotene. Tra questi cibi troviamo: frutta rossa, peperoni, pomodori, cicoria, radicchio, lattuga, cavolfiori ecc. Il consiglio, per sfruttare al meglio le proprietà abbronzanti di questi cibi, è di cuocerli il meno possibile. Esistono inoltre degli integratori, per favorire l’abbronzatura. Il consiglio è assumerli qualche mese prima di iniziare ad esporti al sole, per poi proseguire tutta l’estate. Per quanto riguarda i prodotti solari, la scelta è ampia: spray e creme sono tra quelli più venduti, ma l’importante è scegliere sempre un prodotto che si adatti alla propria pelle e che contenga anche un fattore di protezione! Molti non utilizzano la protezione, ritenendola un ‘ostacolo’ all’abbronzatura: ma proteggersi, soprattutto nei primi giorni di esposizione, è fondamentale per ottenere una abbronzatura duratura. Soprattutto per quanto riguarda la pelle del viso, molto più delicata: in questo caso, prediligi un solare con fattore di protezione più alto rispetto al resto del corpo.

Ma come far durare l’abbronzatura più a lungo? Segui questi piccoli consigli: