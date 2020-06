Giulia De Lellis e Andrea Damante presentano il cagnolino Tommaso: quello che è successo dopo è incredibile, diamo un’occhiata.

La famiglia ‘Damellis’ si allarga. Ieri, attraverso i loro seguitissimi social, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno presentato al pubblico il nuovo arrivato. Si chiama Tommaso Kowasalki, ed è un cucciolo di Spitz di Pomeriana. Un desiderio realizzato per la giovane influencer, che sognava da tanto di prendere un cagnolino. E, in pochissime ore, la coppia sembra già inseparabile dal dolcissimo Tommaso. Che, non ci credereste mai, è già una star sui social, proprio come i suoi padroni. Giulia e Andrea, infatti, hanno creato un profilo dedicato proprio al loro nuovo cucciolo. Un profilo che, in pochissimo tempo, è stato letteralmente invaso dai followers! Diamo un’occhiata.

Giulia De Lellis e Andrea Damante presentano Tommaso: il profilo Instagram del cagnolino ha già migliaia di followers

“Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia”. Questa la didascalia del primo post pubblicato sul profilo ufficiale del piccolo Tommas, il nuovo cagnolino della coppia Damante – De Lellis! I due ex protagonista di Uomini e Donne, tornati insieme da poco, hanno presentato il cucciolo proprio ieri, con post, foto e video che hanno letteralmente fatto innamorare i followers. Che, in pochissimo tempo, si sono catapultati sulla pagina dedicata al cucciolo. Indovinate un po’? In pochissime ore, il profilo del piccolo volpino ha collezionato già 22,6 mila followers! Proprio così, come i suoi padroni, Tommaso è destinato a diventare una star sui social. Ecco il primo post apparso sulla pagina a lui dedicata:

Eh si, il nuovo cagnolino di Giulia e Andrea è davvero stupendo. E i suoi padroni non perdono occasione per coccolarlo:

Eh si, un vero e proprio batuffolo di tenerezza! E tutto fa pensare che, nei prossimi giorni, il profilo del cagnolino dei Damellis crescerà sempre di più. Riuscirà ad arrivare ai numeri della famosa Matilde Ferragni, il cagnolino di Chiara? Il suo profilo è seguito da ben 356 mila followers! Cosa aspettate ad aiutare il piccolo Tommaso a ‘diventare una star’?