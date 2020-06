Pochissime ore fa, Delia Duran ha condiviso un’incantevole foto in vasca da bagno: il suo fisico è mozzafiato e i suoi followers sono in delirio.

Il successo di Delia Duran, ammettiamolo, è davvero spietato. Attrice di numerose fiction più che seguitissime, la modella è molto apprezzata ed amata anche sul suo canale social ufficiale. Su Instagram, la giovanissima e bellissima fidanzata di Alex Belli conta un numero di followers davvero smisurato. Con i quali, dal canto suo, si diverte a condividere degli scatti più che favolosi. Non soltanto selfie in palestra o in compagnia del suo fidanzato, ma anche dei veri e propri scatti artistici. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. E, così come tutti gli altri, ha riscosso un successo davvero smisurato. In effetti, in suddetto scatto, la Duran è davvero bellissima. Ed è più che normale, quindi, che abbia conquistato l’interesse e l’attenzione dei suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni minima cosa. Vi anticipiamo soltanto che, in questa foto, Delia si è lasciata immortalare completamente immersa nella vasca di bagno. Sfoggiando, tra l’altro, un fisico davvero mozzafiato.

Delia Duran in vasca da bagno: fisico mozzafiato

Abbiamo avuto modo di poterla conoscere nelle diverse fiction televisive in cui ha recitato o a Temptation Island Vip, ma è su Instagram che Delia Duran è una vera e propria celebrità. Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, la modella vanta di un seguito davvero clamoroso. Sono circa più di 216 mila followers che hanno cliccato il ‘segui’ e che costantemente non perdono alcun tipo di aggiornamento su di lei. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. E, così come tutti gli altri precedenti, è stato letteralmente preso d’assalto da tutti i suoi followers. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Cosa si può dire? Beh, ammettiamolo, praticamente nulla! In questo scatto, così come tutti gli altri, Delia Duran è davvero bellissima. Si lascia immortalare completamente immersa nella vasca da bagno, si vede chiaramente, sfoggiando un fisico più che mozzafiato. Impossibile, quindi, per i suoi followers non cliccare un ‘mi piace’ o non commentare.

Lo scherzo de Le Iene

Delia Duran ed Alex Belli, lo sappiamo, fanno coppia fissa da diversi anni. È per questo motivo che, lo scorso anno, hanno voluto testare il loro amore a Temptation Island Vip. Ma non solo. Perché, nel corso della puntata di questa sera de Le Iene, sembrerebbe che la modella venezuelana sarà la protagonista di un crudele scherzo. Ancora una volta, infatti, verrà testato il suo amore per l’ex attore di Centovetrine, ma soprattutto la sua gelosia. Ne vederemo delle belle!