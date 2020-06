Elisa Isoardi esplode di gioia: ‘Finalmente’, il momento tanto atteso

Elisa Isoardi non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia con i suoi sostenitori: il momento tanto atteso dalla conduttrice è finalmente arrivato.

È stato per lei un momento tanto atteso e, com’è giusto che sia, Elisa Isoardi non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi sostenitori. Sappiamo che la conduttrice de La Prova del Cuoco, sul suo canale social ufficiale, è sempre molto attiva. E che, spesso e volentieri, condivide con i suoi sostenitori tutto ciò che le capita. Non ci riferiamo, badate bene, a deliziose fotografie o incredibili ‘dietro le quinte’ del cooking show di Rai Uno, ma anche tutto ciò che riguarda la sua vita quotidiana. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi followers l’immensa gioia provata per un ‘particolare’ momento. Ecco, di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo qualche in più molto più da vicino.

Elisa Isoardi, immensa gioia per il momento tanto atteso: ‘Finalmente’

È finalmente ritornata in onda, Elisa Isoardi. Così come tantissimi altri programmi televisivi, anche La Prova del Cuoco, a causa dell’emergenza Coronavirus, purtroppo è stato sospeso per un po’ di tempo. E così, seppure non affatto presente sul piccolo schermo, la sua conduttrice non ha mai perso occasione di poter fare compagnia ai suoi sostenitori ed, ovviamente, a tutto il suo pubblico con delle divertenti ed imperdibili dirette social. Sappiamo, infatti, che l’ex compagna di Matteo Salvini ci tiene particolarmente ai suoi followers. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, dedica molto tempo per loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan un momento tanto atteso e che le ha procurato un’immensa gioia. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme:

‘Quel pizzico di normalità’, così descrive Elisa Isoardi la sua prima uscita di libertà in un ristorante. Ebbene si. Siamo in piena Fase Due del contenimento del Coronavirus e, nei giorni scorsi, hanno rialzato le saracinesche anche ristoranti e bar. Seppure con restrizioni e con un drastico controllo delle norme di sicurezze, sembrerebbe che con la riapertura di queste attività ci sia un ritorno alla normalità. Un momento, ammettiamolo, da noi molto atteso. E che sembra sia stato tanto atteso anche dalla bellissima Isoardi. Lo si capisce chiaramente da questo ultimo scatto. La conduttrice ha gli occhi pieni di gioia, lo si vede chiaramente!

Cosa accadrà dopo La Prova del Cuoco?

Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che, a settembre, La Prova del Cuoco non figurerà più nei palinsesti della Rai. Cosa ne sarà della Isoardi, allora? Stando ad una clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che per la bellissima e bravissima conduttrice sia stato studiata un’occupazione ‘ad hoc’ per lei.