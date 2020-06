Emanuela Folliero in costume a prendere il sole: cascata di like per la foto che la conduttrice ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Emanuela Folliero è una conduttrice molto amata e apprezzata dal pubblico, per il suo talento ma anche per la sua incredibile bellezza. Tutti la conoscono come volto di Rete 4, perché per quasi 30 anni, dal 1990 al 2018, è stata l’annunciatrice ufficiale del palinsesto della rete Mediaset. Dopo l’addio, avvenuto circa due anni fa per la mancanza, a suo dire, di proposte interessanti, la conduttrice è tornata a Rete 4 nel 2019 con il programma ‘Sai Cosa Mangi?‘, uno show dedicato all’alimentazione e volto a proporre al pubblico prodotti genuini della tradizione culinaria italiana. Qualche tempo fa le era stato anche proposto anche di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip, ma lei ha rifiutato perché tiene molto alla sua privacy. Piuttosto attiva anche sui social, la conduttrice aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram, che conta 280mila followers, con foto e video della sua vita di tutti i giorni, o del suo lavoro, o anche con immagini che mostrano il suo fisico da urlo, ancora al top nonostante la non più giovanissima età. Poco fa, ad esempio, la conduttrice ha pubblicato una nuova foto in cui è in costume a prendere il sole. Lo scatto è davvero mozzafiato e ha ottenuto una vera e propria cascata di like: scopriamolo insieme!

Emanuela Folliero in costume a prendere il sole: cascata di like per la conduttrice, ecco lo scatto da urlo

Emanuela Folliero è una conduttrice amata e di successo, ma soprattutto è una bellissima donna. 55 anni e non sentirli per l’ex annunciatrice di Rete 4, che ha un corpo mozzafiato e una bellezza davvero incredibile e sa sempre come far impazzire i suoi fan. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in costume e ha fatto girare la testa ai suoi tantissimi followers. Nella foto in questione, la Folliero è stesa sul prato verde di un giardino e indossa un costume piuttosto scollato. In primo piano è impossibile non notare le forme da urlo della conduttrice, ma anche le sue belle gambe non sono di certo passate inosservate. “Oggi ho cercato di prendere un po’ di sole, anche se il risultato attende a farsi vedere”, recita la didascalia dello scatto.

Inutile dire che il post della Folliero ha ricevuto una vera e propria cascata di like e commenti da parte dei suoi fan, che hanno apprezzato come sempre la bellezza e l’eleganza della conduttrice.