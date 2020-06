Famoso attore di Hollywood viene arrestato: il tutto è successo durante le proteste di questi giorni per la morte di George Floyd

Attualmente in America si sta vivendo un periodo storico particolarmente difficile, inizialmente a causa della questione Coronavirus, che come in moltissimi altri paesi del mondo sta mietendo vittime a più non posso e poi a causa dell’omicidio di George Floyd. Qualche giorno l’omicidio di George Floyd da parte della polizia americana ha suscitato non solo grandissime proteste, ma anche situazioni di delirio in tutto il paese. Scene come quelle che sono state rese pubbliche la settimana scorsa, purtroppo sono state già viste in altre occasioni e ora la popolazione è in rivolta contro il governo e il sistema delle forze armate. Molti sono stati gli atti vandalici che stanno mettendo a ferro e fuoco gli stati uniti e non solo, ma molte sono state anche le manifestazioni pacifiche che hanno visto scendere in strada insieme alla popolazione afroamericana, anche molti americani, celebrità, politici, attivisti che sposano il ‘No Racism’. Nel corso delle proteste, anche quelle più pacifiche, sono stati effettuati degli arresti, e tra questi anche un volto noto molto amato dal pubblico italiano.

Famoso attore di Hollywood arrestato: è successo durante le proteste

In questi giorni sono stati moltissimi gli attori che hanno deciso di prendere parte alle proteste sulla morte di George Floyd, come: Ariana Grande, Halsey, Machine Gun Kelly e Nina Dobrev… Tra questi anche l’attore di Riverdale che negli ultimi anni sta facendo impazzire il pubblico di Netflix e non solo, stiamo parlando di Cole Sprouse. L’attore è stato fermato insieme ad altri manifestanti ed è stato condotto in una centrale di polizia per la detenzione. L’attore ha così pensato di scrivere un lungo post sul suo account Instagram Ufficiale per spiegare quanto accaduto. In particolare il ragazzo ha scritto: “Alcuni manifestanti pacifici, me compreso, sono stati arrestati ieri a Santa Monica… Quindi, prima che l’orda vorace del sensazionalismo mediatico decida in qualche modo di cambiarlo, c’è una chiara necessità di parlare delle circostanze: Black Lives Matter. Pace, rivolte, saccheggi sono una forma di protesta assolutamente legittima. I media mostreranno per loro natura solo il lato più sensazionalistico, il che dimostra solo un’impronta razzista di vecchia data. Sono stato arrestato mentre manifestavo per solidarietà. Ci è stata data la possibilità di andarcene e siamo stati informati che se non ci fossimo ritirati saremmo stati arrestati. Quando molti si sono voltati per andarsene, abbiamo trovato un’altra fila di agenti di polizia che bloccava il nostro percorso, e a, quel punto, hanno iniziato a legarci le mani con le fascette…”

Purtroppo il post del giovane gemello Sprouse continua ancora e mette in evidenza come il suo arresto sia stato diverso da quello di molte altre persone presenti alla manifestazione che non hanno ricevuto il suo stesso trattamento di cortesia. L’attore ha voluto forse cercare di far capire che purtroppo le differenze di genere e razza sono ancora intrise nella società odierna… “Bisogna dire che, in quanto bianco etero e personaggio pubblico, le conseguenze istituzionali della mia detenzione non sono nulla in confronto a quelle vissute da altri all’interno del movimento”