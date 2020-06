In una sua recente intervista per Il Corriere della Sera, Gerry Scotti si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione su Berlusconi durante il lockdown.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha provocato degli ingenti danni anche alla televisione. Diversi programmi proprio nel pieno della pandemia, sono stati momentaneamente sospesi. Oppure, andati in onda senza il pubblico. È il caso, ad esempio, di Live-Non è la D’Urso, di Domenica In o di Striscia la Notizia. Essendo programmi di informazione ed di intrattenimento, le rispettive aziende hanno pensato bene di non sospenderle affatto, ma di continuare a mandarle in onda soprattutto per far distrarre il loro tanto amato ed affezionato pubblico. Lo sa bene Gerry Scotti. Che, prese le redini del famoso tg satirico di Antonio Ricci appena scoppiata l’emergenza con Michelle Hunziker, ha dovuto fronteggiare una situazione completamente inedita e drammatica. Ecco. È proprio di questo che, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ne ha ampiamente parlato e discusso. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una rivelazione su Pier Silvio Berlusconi.

Gerry Scotti, la rivelazione di Pier Silvio Berlusconi: cos’è successo durante il lockdown

Insieme a Michelle Hunziker, Gerry Scotti è stato uno dei volti fissi delle serate di Canale 5. Al timone di Striscia la Notizia, il famoso e tanto apprezzato conduttore televisivo ha saputo regalare, insieme alla sua collega, un paio d’ore di intrattenimento e di informazioni più che utili durante il famoso lockdown per l’emergenza Coronavirus. Ma cosa ha pensato in quei giorni? Ecco. A svelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha parlato ampiamente di questo argomento. Svelando, come dicevamo precedentemente, un’inedita rivelazione su Pier Silvio Berlusconi.

‘Abbiamo preso per mano gli spettatori nei giorni della paura cieca’, ha detto Gerry Scotti per spiegare il suo impegno a Striscia la Notizia durante il lockdown per il Coronavirus. Ma non solo. A Il Corriere della Sera, il conduttore ha anche rilevato che, appena scoppiata l’epidemia, si è domandato se fosse stato utile fermarsi oppure no. ‘Quando la Lombardia ha chiuso, io per un momento, mi sono detto: cosa faccio?’, ha specificato il conduttore di Caduta Libera. Ovviamente, la paura era normale. Ed è per questo motivo che, come raccontato il diretto interessato, è stato fondamentale il supporto della sua famiglia e, soprattutto, di Pier Silvio Berlusconi. ‘Se non te la senti, non farlo: il contratto è una cosa, il nostro rapporto un’altra’, queste le parole che il direttore di Mediaset avrebbe detto a Gerry Scotti.

Com’è stato andare in onda?

Andare in onda in questo periodo così drammatica, immaginiamolo, non è stato affatto facile. Ed anche di questo Gerry Scotti ne ha discusso ampiamente. Non soltanto ha, quindi, parlato di quanto la misurazione della febbre, utilizzare guanti e mascherine sia diventato un ‘must’ di questo ultimo periodo, ma anche di quanto sia stato difficile andare in onda senza pubblico.