Giorgia Palmas incinta: “Il bodyguard veglia su di me” e la foto su Instagram fa impazzire tutti i suoi fan!

Giorgia Palmas è una di quelle bellezze incredibili che da sempre conquistano il web e la televisione. Ora poi che è anche incinta, è diventata quasi radiosa e ogni foto pubblicata su Instagram ottiene un vero e proprio boom di like e cuori. Una bellezza incredibile, ma che non esce mai da sola e se accanto a lei con c’è il compagno Filippo Magnini, c’è un bodyguard al suo fianco che la protegge, come testimonia una delle ultime foto pubblicate dalla Palmas.

Chi è il suo bodyguard misterioso?

Uno degli ultimi scatti di Giorgia Palmas su Instagram la ritrae a passeggio nel verde, ma non è sola. Giorgia è in dolce compagnia e non parliamo del futuro bebé nel suo pancione, ma di una mini guardia del corpo speciale. “Io che cammino sicura in mezzo alla natura perché Cocco, detto “il bodyguard in miniatura” veglia su di me. Anzi, su di noi. Buona serata!!!”. Ed ecco svelato l’arcano. Giorgia Palmas è in compagnia del fedele cagnolino, Cocco che veglia su di lei e sul nascituro in assenza di Filippo Magnini. Una riprova di come l’amore per i nostri amici a quattro zampe non abbia confini e limiti.

L’annuncio della gravidanza della Palmas

L’annuncio della gravidanza di Giorgia Palmas, legata sentimentalmente a Filippo Magnini ormai da molti anni, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Una notizia che ha portato un po’ di luce nel difficile periodo della quarantena per via dell’emergenza Coronavirus che ci ha colpito tutti.

È stata in qualche modo una sorta di bella notizia che ha dimostrato come la potenza della vita sia di gran lunga superiore rispetto alla paura e come l’amore abbia la meglio anche in un momento difficile come quello che abbiamo appena passato e speriamo di non dover vivere mai più.