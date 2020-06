Pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è mostrata completamente pazza di gioia su Instagram: ecco le immagini davvero imperdibili.

Lo sappiamo: Giulia De Lellis non perde mai occasione di condividere qualsiasi cosa la riguardi con i suoi sostenitori. Sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decanta di un successo davvero invidiabile. E per questo motivo, spesso e volentieri, si diletta a comunicare ed interagire con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, quindi, è solita condividere deliziose fotografie o simpatici siparietti con il suo Andrea Damante, ma anche importanti ed inediti annunci sul suo lavoro o, magari, racconti sulla sua vita quotidiana. Qualche ora fa, ad esempio, la bellissima romana ha condiviso delle Instagram Stories in cui si mostra davvero pazza di gioia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa è successo a Giulia in queste ultime ore che non ha potuto fare a meno di raccontare e condividere con i suoi sostenitori? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis pazza di gioia, immagini imperdibili: cosa le è successo

È un periodo davvero splendente per Giulia De Lellis, bisogna ammetterlo. Oltre ad aver ritrovato la sintonia con il compagno Andrea Damante, ci sono numerosi progetti lavorativi che stanno rendendo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne più che entusiasta. Non ci riferiamo, badate bene, all’uscita dei suoi nuovi lucida labbra, ma anche ad un nuovo progetto di cui, però, non ne ha potuto parlarne abbondantemente. Ma non è affatto finita qui. C’è anche un altra cosa che sta rendendo Giulia davvero felice in questi ultimi giorni? Parliamo dell’arrivo del cucciolo Tommaso. Pochissime ore fa, sia Andrea che Giulia hanno annunciato l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia Damante – De Lellis. È proprio per questo motivo che, in una delle sue recenti Instagram Stories, l’influencer si è mostrata letteralmente pazza di gioia.

‘Non avete idea da quanto lo desideravo’, ha scritto Giulia De Lellis a corredo di questa tenerissima immagina del piccolo Tommaso mentre gioca con i suoi piedi. ‘Ha 4 mesi ed è uno spitz di pomerania’, ha continuato a scrivere l’ex corteggiatrice di Uomoni e Donne per descrivere la razza del cucciolo. Insomma, si vede chiaramente, Giulia è più che pazza di gioia. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi fan.

Sapete cos’è successo in pochissime ore?

Il piccolo Tommaso, come dicevamo precedentemente, è entrato in casa Damante – De Lellis da pochissime ore. Eppure, è già diventato una star. Immediatamente la coppia ha deciso di creare al cucciolo un profilo social che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è stato letteralmente preso d’assalto.