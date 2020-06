In una sua recente intervista, Ida Platano si è lasciato andare ad un’inaspettata confessione su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: i dettagli.

Tra Gemma Galgani e Ida Platano, è cosa risaputa, c’è uno splendido rapporto d’amicizia. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, tra le due donne si è creato, sin dal primo momento, uno splendido legame. Tanto che ancora adesso, nonostante la parrucchiera bresciana abbia abbandonato il programma televisivo per viversi la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, continuato ad essere ottime amiche. Sui rispettivi canali social, ad esempio, sono numerose le dediche che si scambiano da ambo le parti. Ecco, ma cosa ne penserà la bellissima Platano della frequentazione che la dama torinese ha iniziato da un paio di settimane con il giovane Nicola Vivarelli? A rivelare ogni cosa in merito è stata la diretta interessata. Che, in una recentissima intervista per Uomini e Donne Magazine, si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione sulla Galgani.

Ida Platano, la confessione su Gemma Galgani che riguarda anche Nicola

In questo ultimo periodo, lo sappiamo, la frequentazione tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli sta conquistando tutta l’attenzione dei telespettatori di Uomini e Donne. Anche tra numerose e ripetute critiche, il ventiseienne ufficiale della marina non perde mai occasione di poter dimostrare il suo interesse per la dama torinese. Ecco, ma cosa ne penserà Ida Platano, amica del cuore della Galgani? A rivelare la sua opinione è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, ha chiaramente detto ciò che pensa. Non soltanto, infatti, ha specificato che, nel 2020, ognuno è libero di fare e di agire come meglio crede, ma si è lasciata anche andare ad una inaspettata confessione sulla Galgani.

‘Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona’, ha iniziato a dire Ida Platano a Uomini e Donne Magazine prima di svelare un’inaspettata confessione sulla dama torinese. Stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe che la Platano abbia raccontato di una telefonata avvenuta con Gemma durante la quale la bella si è resa conto di quanto la Galgani sia serena in questo momento nonostante le ultime voci su Nicola.