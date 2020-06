Le proteste degli Stati Uniti stanno generando situazioni di panico e pericolo: il ristorante di Joe Bastianich a Los Angeles è stata distrutto da un atto di vandalismo.

Continuano le manifestazioni per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia. Negli Stati Uniti migliaia di americani sono scesi in strada in diverse città per protestare per la morte del 46enne. In decine di città americane migliaia di persone hanno partecipato a cortei e manifestazioni pacifiche, in alcuni casi però ci sono stati scontri con la polizia, atti di vandalismo e saccheggio di negozi. Una vittima è stata Joe Bastianich, l’imprenditore noto in Italia per i programmi televisivi a cui ha preso parte. L’artista ha un’attività a Los Angeles, in Melrose Avenue, ‘La Pizzeria Mozza’ e ‘Chi Spacca’: dei manifestanti sono entrati e dopo aver rubato tutto, hanno distrutto la struttura con mazze e benzina. Un vero dramma per Joe.

“Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi, hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro” è la testimonianza di Bastianich. Il giudice di Masterchef, passato poi ad Italia’s Got Talent, ha espresso la sua opinione in merito alle proteste che si stanno susseguendo in America: “Tutti hanno il diritto di protestare, di manifestare la propria opinione e, perché no, anche di agire per essere ascoltati. Mi dispiace solo che una minoranza di persone sfrutti questo momento a proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare. Distolgono, tra l’altro, l’attenzione dal messaggio“.

Per Bastianich la distruzione del ristorante arriva anche in un momento particolare: per via dell’emergenza Coronavirus il locale è stato chiuso per un bel po’. Avevano appena ricominciato a servire pizze a domicilio e cibo delivery: i danni ora sono davvero enormi.