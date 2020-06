La Cattedrale del Mare, anticipazioni terza puntata: arriva una svolta per Arnau, cosa accadrà nel quinto e sesto episodio.

Andrà in onda questa sera, 2 giugno, la terza puntata de La Cattedrale del Mare. Si tratterà del quinto e sesto episodio della serie tratta dal romanzo omonimo di Ildefonso Falcones. Le vicende di Arnau si fanno sempre più complicate. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà negli episodi in onda questa sera, allora continuate a leggere!

La Cattedrale del Mare, anticipazioni terza puntata: cosa accadrà nel quinto e sesto episodio della serie

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata de La Cattedrale del Mare. Gli episodi che saranno trasmessi, il quinto e il sesto, sono intitolati Non siamo come loro e Segreti. Ci avviciniamo al gran finale della prima stagione, che andrà in onda il prossimo martedì, con gli ultimi due episodi. Ma scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di questa sera con le anticipazioni dei prossimi episodi. Una puntata in cui ci sarà una svolta per il protagonista. Arnau infatti vedrà cambiare la sua condizione, in seguito a un gesto di gran coraggio, che sarà molto apprezzato. L’uomo salverà due bambini e riceve pertanto l’opportunità di costruire una carriera molto più dignitosa. Arnau rischia di morire e da quel momento guarderà Mar con occhi diversi. Intanto, Aledis scopre che l’uomo è ancora vivo.

Aitor Luna è il protagonista della serie evento, tratta dal romanzo che si è rivelato un grandissimo successo. Aledis, invece, è interpretata da Andrea Duro, che i fan de Il Segreto ricorderanno nel ruolo di Enriqueta. Come proseguirà la tormentata storia d’amore tra i due? La prossima sarà una puntata imperdibile e ricca di colpi di scena. Appuntamento a questa sera, ore 21.210, su Canale 5! Chi di voi la seguirà?