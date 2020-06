La Cattedrale del Mare, la chiesa della serie esiste davvero? Tutte le curiosità sulla serie tv spagnola.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la terza delle quattro puntate de La Cattedrale del Mare, la serie spagnola tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones. La storia, super appassionante, narra le vicende di Arnau Estanyol, la cui vita, piena di ostacoli, scorre parallela alla costruzione di una nuova ed imponente cattedrale, in onore della Vergine del Mare. Ma in molti si sono chiesti: la cattedrale di cui si parla nella serie esiste davvero o è frutto della fantasia dello scrittore? Ebbene, abbiamo la risposta.

La Cattedrale del Mare, la chiesa della serie è la Basilica di Santa Maria del Mar

La complicata storia di Arnau Estanyol, ex servo della gleba, sta appassionando i telespettatori di Canale 5. Tratta dal romanzo storico dello scrittore e avvocato Ildefonso Falconese, La Cattedrale del Mare è una serie spagnola, che da qualche settimana è trasmessa proprio su Cnale 5. Le vicende del giovane Arnau, legato da un amore impossibile con Aledis, proseguono in parallelo con la costruzione di una nuova cattedrale, da cui prende il nome il romanzo e, di conseguenza, la serie. La cattedrale, quindi, diventa protagonista assoluta della serie. Ma in molti si sono chiesti se il monumento esiste davvero o è il risultato di un set. Ebbene, la risposta è si, esiste davvero. Falcones, infatti, ha ambientato il suo romanzo proprio nel periodo della costruzione di una famosa chiesa di Barcellona. Si tratta della Basilica di Santa Maria del Mar, una grande chiesa gotica, che si trova proprio a Barcellona, nel quartiere della Ribera. È stata costruita tra il 1329 e il 1383, che è proprio il periodo in cui Ildefonso Falcones ha ambientato il suo racconto. È considerata la chiesa dei ‘marinai, essendo situata nella zona mercantile, in prossimità del porto della città.

Un’informazione preziosa per i fan della serie spagnola, che, in caso di viaggi a Barcellona, non potranno certo saltare questa tappa. La basilica è uno spettacolo per gli amanti dell’arte: è considerata l’esempio più puro dello stile gotico catalano. A noi è venuta una gran voglia di visitarla. E a voi?

Anticipazioni della terza puntata

In onda questa sera il quinto e sesto episodio della serie, in cui assisteremo a una vera e propria svolta per Arnau. Il ragazzo salverà dei bambini, rischiando la vita, e il suo gesto non passerà inosservato: a lui l’opportunità di migliorare la sua condizione lavorativa. Intanto, Aledis scopre che Arnau è vivo.