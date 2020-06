Come sta Mara Venier dopo la frattura al piede di domenica scorsa? La conduttrice televisiva ha rivelato ogni cosa a Io e Te di Pierluigi Diaco.

Non devono essere affatto dei giorni facili per Mara Venier. Come raccontato dalla diretta interessata nel corso dell’ultima diretta di Domenica In, poche ore prima di recarsi negli studi televisivi, la conduttrice ha avuto una rovinosa caduta. Che, come spiegato in un nostro recente articolo, le ha provocato una dolorosa frattura al piede. Ebbene si. Terminata subito la puntata del 31 Maggio, la zia Mara si è recata al Pronto Soccorso dove, in seguito ad una radiografia ed una Tac, i medici sono stati costretti ad ingessarle il piede data la frattura del cuboide. Ecco, ma come sta adesso? Sono trascorsi pochissimi giorni dall’accaduto, ma come sono le attuali condizioni di salute della conduttrice? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, nel corso del suo intervento telefonico per la prima puntata di Io e Te, trasmissione estiva di Pierluigi Diaco, ha raccontato tutto. ‘Mi è arrivato il crollo’, ha detto in diretta televisiva la Venier. Ma ecco tutti i dettagli.

Mara Venier dopo la frattura al piede: le attuali condizioni di salute

Doveva essere un giorno davvero speciale quello di ieri, Lunedì 1 Giugno. Dopo un anno esatto, infatti, Pierluigi Diaco ritornava in Tv con il suo programma Io e Te. E aveva scelto come ospite d’eccezione per inaugurare questa fantastica edizione proprio Mara Venier. Purtroppo, l’ospitata, come ben sapete, non è stata possibile metterla in atto. Perché, dopo la rovinosa caduta di Domenica scorsa che la ha procurato una frattura al piede, la conduttrice televisiva è completamente immobile al letto. Ecco, ma come sta adesso? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, seppure in collegamento telefonico, non ha assolutamente deluso le aspettative dei suoi telespettatori. È proprio in quest’occasione che, com’è giusto che sia, la zia Mara non ha potuto fare a meno di parlare delle sue attuali condizioni di salute. ‘Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra’, queste le parole utilizzare dalla conduttrice televisiva per descrivere ciò che è esattamente successo a poche ore dalla trentottesima puntata del suo show prima, quindi, di svelare come sta adesso.

Come sta adesso, quindi, Mara Venier dopo la frattura al piede? ‘Oggi devo dire che la botta la sento molto’, ha raccontato la conduttrice televisiva a Io e te. Continuando a svelare che già da Domenica sera, il dolore si è fatto molto forte. E che, ancora adesso, avvertiva dolori ovunque. ‘Cerco di rimanere immobile nel limite del possibile’, ha concluso la zia Mara.